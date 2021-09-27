Музей пожарной охраны Бурятии стал доступен онлайн

Некоторые экспонаты имеют иконки с описанием



Музей пожарной охраны и гражданской обороны Бурятии теперь доступен и в онлайн-формате. Экспонаты, собранные в залах музея, сейчас можно посмотреть через интернет. Онлайн-экскурсия доступна на сайте Главного управления МЧС по Бурятии. Фотопанорамы выставочных залов можно увидеть в разделе «Деятельность» в подразделе «Музей».



Для пользователей доступны несколько точек обзора на 360 градусов. Кроме этого, часть экспонатов имеют специальные иконки с описанием предметов, выставленных в музее.



Онлайн-экскурсия больше подойдёт в качестве знакомства с музеем. Для того, чтобы поближе рассмотреть все представленные элементы, подробно остановиться на ключевых событиях истории становления пожарной охраны, а также узнать кто стоял у истоков гражданской обороны республики, полезнее будет посетить музей лично, отмечают специалисты.



График работы, а также контактные данные директора музея указаны в подразделе «Музей».

