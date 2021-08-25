Интервью будут демонстрироваться в экспозиции музея ГУЛАГа
Московскому музею истории ГУЛАГа нужны герои из Иркутска. С 2013 года музей реализует проект «Мой ГУЛАГ», цель которого – создание архива видеоинтервью людей, прошедших через репрессии и исправительно-трудовые лагеря. Сотрудники записывают интервью узников лагерей, членов их семей, на которых непосредственно отразились репрессии, сотрудников системы ГУЛАГа, а также тех, до кого память о ГУЛАГе дошла через документы, вещи, семейные воспоминания и архивные материалы.
Уже записано около 200 интервью, большинство героев которых – москвичи. Для создания обширной базы видеовоспоминаний музею нужна помощь тех, кто готов записывать интервью в Иркутске. Прежде всего это те, чьи родственники или близкие прошли через репрессии и готовы поделиться воспоминаниями. Запись подобных интервью позволит сохранить важнейшие страницы семейной истории и увидеть её в контексте истории страны.
- Из полученного материала монтируются фильмы, которые затем демонстрируются в экспозиции музея, ложатся в основу передвижных выставок, размещаются в интернете, показываются в музейном кинотеатре. Каждый фильм – рассказ героя о своей судьбе или судьбе близких, в которой был арест, следствие, приговор. Однако каждый фильм – это и индивидуальная трагедия, часто рассказанная первый раз в жизни, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
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В Иркутске запишут воспоминания семей репрессированных
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