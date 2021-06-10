В Улан-Удэ осуждённые женщины занялись чирлидингом

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Все команды подготовили индивидуальные программы



Осуждённые женщины исправительной колонии № 7 в Улан-Удэ приняли участие в командном конкурсе по чирлидингу.



Турнир состоялся в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню России, сообщили в УФСИН по Бурятии.



Каждая из трёх команд осуждённых подготовила костюмы, музыкальное сопровождение и индивидуальную программу. В ней, помимо танцевальных номеров, женщины показали также акробатические и гимнастические элементы.



Болельщики активно поддерживали свои команды нарисованными плакатами и речёвками.



Выступления команд оценивалось по слаженности работы команды, пластичности её участников, постановке хореографических элементов, общей грации и синхронности.

