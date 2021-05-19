Надпись на стеле, выражающая любовь к родному селу, была сделана на бурятском языке
В Закаменском районе Бурятии новая стела теперь встречает гостей Нуртинского сельского поселения, сообщает пресс-служба районной администрации.
По инициативе уроженца села, мастера берестяных изделий и заслуженного работника культуры республики Валерия Цыбикова был выполнен эскиз новой стелы. Композиция символизирует наковальню и молот, так как издавна Нурта славилась своими кузнецами, а за местными жителями до сих пор закреплено звание одних из самых лучших строителей в районе.
Силами представителей четырёх ТОСов «Нарин», «Надежда», «Бумбэхэн» и «Аята» были собраны средства – более 70 тысяч рублей – на изготовление и установку стелы. Надпись решено было сделать на бурятском языке, что в переводе на русский язык означает «Я люблю Нурту». А дата «1728» на центральной части стелы является отсылкой к году образования улуса.
В Бурятии появилась стела в виде молота и наковальни
Общество, Фото:
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