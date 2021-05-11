В улан-удэнской колонии появился Вечный огонь

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В церемонии участвовали осуждённые и их родственники



В день празднования 76-летия Победы в колонии-поселении №3 в Улан-Удэ состоялась церемония открытия мемориала «Вечный огонь».



Участие в мероприятии приняли осуждённые и их родственники, прибывшие на День открытых дверей.



- В торжественной обстановке под звуки гимна РФ была перерезана красная ленточка и зажжён Вечный огонь. После чего все присутствующие почтили минутой молчания память героев. По окончании официальной части мероприятия, осужденные выступили с концертной программой, и приняли участие в спортивных соревнованиях, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.





