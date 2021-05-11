В церемонии участвовали осуждённые и их родственники
В день празднования 76-летия Победы в колонии-поселении №3 в Улан-Удэ состоялась церемония открытия мемориала «Вечный огонь».
Участие в мероприятии приняли осуждённые и их родственники, прибывшие на День открытых дверей.
- В торжественной обстановке под звуки гимна РФ была перерезана красная ленточка и зажжён Вечный огонь. После чего все присутствующие почтили минутой молчания память героев. По окончании официальной части мероприятия, осужденные выступили с концертной программой, и приняли участие в спортивных соревнованиях, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии появился Вечный огонь
Общество, Фото:
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