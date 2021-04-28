Информационный и визит-центры начнут работу с 1 мая
Туристический информационный и визит-центры будут принимать гостей на центральной площади Читы. Они разместятся в зданиях деревянных павильонов на площади Ленина и начнут принимать посетителей уже с 1 мая.
- Для удобства туристов и большей доступности информации о туристических событиях и мероприятиях региона в одном из павильонов разместится туристско-информационный центр (ТИЦ), а в другом - визит-центр. Забайкальцы и гости региона смогут не только получать консультации по всем турпродуктам региона, но и участвовать в выставках, ярмарках, дегустациях. Мы рассчитываем, что во время турсезона в летние месяцы наши центры ежедневно будут посещать по 500 гостей, - рассказал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.
Как сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона, туристический информационный центр (ТИЦ) начал работу в крае в январе 2021 года. Его сотрудники работают над созданием единого сайта по туризму в Забайкалье. На нём будет собрана информация о маршрутах, достопримечательностях, транспорте, шопинге и развлечениях. Также в компетенцию центра входит организация мероприятий в сфере туризма: конференций, семинаров, круглых столов.
- Открытие центров - не просто новый виток в развитии региональной сферы туризма. Это событие позволит создать новые рабочие места. Собираемся взять на работу 50 новых сотрудников - менеджеры по туризму, гиды, переводчики, фотографы, лекторы, водители, -заявил Александр Бардалеев.
На площади Читы откроются центры для туристов
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