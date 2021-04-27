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Футболисты Улан-Удэ выиграли первенство в Минусинске

Футболисты Улан-Удэ выиграли первенство в Минусинске
Общество,  Фото:пресс-служба СШ №5
В соревнованиях участвовали юноши 2008 года рождения

С 22 по 25 апреля в городе Минусинске Красноярского края прошло открытое первенство по футболу «Детская Минусинская Лига» среди юношей 2008 года рождения. В соревнованиях приняли участие команды из Улан-Удэ, Хакасии, Кемеровской области и Минусинска.

Победителем соревнований стала команда спортивной школы №5 города Улан-Удэ под руководством Владимира Снегирёва. Второе место заняла команда «Олимпик» (Минусинск), третьем – «Олимпик 2009» (Минусинск).

Кроме этого, индивидуальные награды выиграли два игрока из Бурятии. Звание «Лучшего вратаря» турнира получил Остапчук Валерий. Лучшим нападающим был признан Сибиряков Ярослав. Об этом сообщает детская футбольная лига РБ.
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