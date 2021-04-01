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В Бурятии выбрали лучшие плакаты и рисунки о защите леса

В Бурятии выбрали лучшие плакаты и рисунки о защите леса
Общество,  Фото:РАЛХ
В конкурсе участвовали более тысячи детей

Конкурс детского творчества «Защитим лес от пожаров!» ежегодно проводится республиканским агентством лесного хозяйства и ресурсным эколого-биологическим центром.

Ребята со всей Бурятии представили свои творческие работы на русском и бурятском языках. Всего в конкурсе участвовали более тысячи ребят. Дети представили листовки, буклеты, рисунки и фотографии в которых раскрыли всю свою любовь к окружающей среде и призвали беречь природу. В своих рисунках ребята показали, к чему приводит нарушение правил пожарной безопасности: непотушенный костёр или брошенный окурок в лесу. Из этих рисунков лесники сделают профилактические аншлаги и плакаты на противопожарную тематику.

Жюри пришлось проделать огромную работу для выявления победителей. В ближайшее время все участники получат памятные призы и грамоты, сообщили в пресс-службе РАЛХ. 
РАЛХ
 
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