В Бурятии выбрали лучшие плакаты и рисунки о защите леса

В конкурсе участвовали более тысячи детей



Конкурс детского творчества «Защитим лес от пожаров!» ежегодно проводится республиканским агентством лесного хозяйства и ресурсным эколого-биологическим центром.



Ребята со всей Бурятии представили свои творческие работы на русском и бурятском языках. Всего в конкурсе участвовали более тысячи ребят. Дети представили листовки, буклеты, рисунки и фотографии в которых раскрыли всю свою любовь к окружающей среде и призвали беречь природу. В своих рисунках ребята показали, к чему приводит нарушение правил пожарной безопасности: непотушенный костёр или брошенный окурок в лесу. Из этих рисунков лесники сделают профилактические аншлаги и плакаты на противопожарную тематику.



Жюри пришлось проделать огромную работу для выявления победителей. В ближайшее время все участники получат памятные призы и грамоты, сообщили в пресс-службе РАЛХ.

