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В Бурятии осуждённые на Масленицу пекли блины

В Бурятии осуждённые на Масленицу пекли блины
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Также осуждённым рассказали о празднике и его традициях

В дни празднования Масленицы в лечебно-исправительном учреждении №5 и СИЗО-1 УФСИН России по Бурятии для осуждённых провели мастер-классы по приготовлению блинов.

Для начала осужденных познакомили с народным праздником – Масленица, с укладом жизни русского народа и историей происхождения народных бытовых обрядов.

Также участникам мастер-класса рассказали о разнообразии рецептов, необходимых ингредиентах и технологии приготовления жидкого теста для блинов. После чего осужденные приступили к практической работе – заводили тесто и пекли блины, сообщили в пресс-службе ведомства. 

УФСИН Масленица
 
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