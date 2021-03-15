В Бурятии осуждённые на Масленицу пекли блины

Также осуждённым рассказали о празднике и его традициях
В дни празднования Масленицы в лечебно-исправительном учреждении №5 и СИЗО-1 УФСИН России по Бурятии для осуждённых провели мастер-классы по приготовлению блинов.
Для начала осужденных познакомили с народным праздником – Масленица, с укладом жизни русского народа и историей происхождения народных бытовых обрядов.
Также участникам мастер-класса рассказали о разнообразии рецептов, необходимых ингредиентах и технологии приготовления жидкого теста для блинов. После чего осужденные приступили к практической работе – заводили тесто и пекли блины, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сказочный герой был с балалайкой
Также осуждённым рассказали о празднике и его традициях
Вакцинацией необходимо охватить не менее 60% населения
Из них одна двойня
В чемпионате принимает участие 81 сильнейший конькобежец страны
Видео с Игорем Бобковым из Бурятии набирает популярность в Tik Tok
Порывы ветра в Иркутске достигали 23 метров в секунду
Опубликованы данные по движению земной коры на территории страны
Для безопасного и удобного заезда на площадку построят переходно-скоростные полосы
В этом году мероприятие пройдёт с 20 по 28 марта
К началу весны в Бурятии уменьшилось число вакансий
Концерт состоится во Всемирный день театра
Вблизи ледовой дороги фиксируют проталины
Фестиваль проходил в Тюмени
Осуждённые состряпали блины