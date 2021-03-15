В Бурятии осуждённые на Масленицу пекли блины





В дни празднования Масленицы в лечебно-исправительном учреждении №5 и СИЗО-1 УФСИН России по Бурятии для осуждённых провели мастер-классы по приготовлению блинов.Для начала осужденных познакомили с народным праздником – Масленица, с укладом жизни русского народа и историей происхождения народных бытовых обрядов.Также участникам мастер-класса рассказали о разнообразии рецептов, необходимых ингредиентах и технологии приготовления жидкого теста для блинов. После чего осужденные приступили к практической работе – заводили тесто и пекли блины, сообщили в пресс-службе ведомства.