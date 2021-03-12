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Дед Мороз испечёт блины для улан-удэнцев

Дед Мороз испечёт блины для улан-удэнцев
Общество, 
Для посетителей музея подготовят анимационную площадку

В дни празднования Масленицы, 13 и 14 марта, в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ для посетителей подготовили особую анимационную площадку «Блин-Мороз». Здесь Дед Мороз, который будет встречать весну вместе с посетителями, проведёт мастер-класс. Сказочный герой признался, что он будет делать это впервые.

- Да и Весна-краса, тоже будет вас встречать в одном из самых ярких карнавальных костюмов, - сообщают в музее.

Как сообщал «Байкал-Daily», здесь Масленицу отметят различными играми и конкурсами. Программу мероприятий можно посмотреть по ссылке.

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Масленица этнографический музей
 
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