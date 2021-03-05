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В Улан-Удэ рассказали о программе Масленицы в Этнографическом

В Улан-Удэ рассказали о программе Масленицы в Этнографическом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Праздник впервые продлится в музее два дня

13 и 14 марта в Улан-Удэ проводят зиму на празднике Масленицы в этнографическом музее народов Забайкалья.

13 марта с 13:00 городской культурный центр проведёт программу «Как на масленой неделе» с анимационными площадками, посвящёнными масленичной неделе: встреча, заигрыш, лакомка, разгул, тёщины вечёрки, золовкины посиделки. Участники окунутся в атмосферу старинного русского праздника с его особенностями, традициями и колоритом. Гости праздника смогут не только познакомиться с обычаями проводов русской зимы, но и станут их непосредственными участниками. Они посмотрят представления кукольного театра; поучаствуют в масленичных потехах – прыжки через верёвку, метание блинов, а также в мастер классах и эстафетах. Зазывалы-скоморохи и добрые молодцы проведут молодецкие забавы и состязания: стеночный бой, перетягивание каната, поднятие гири. Любой желающий сможет поучаствовать в масленичном караоке и почувствовать себя в роли артистов.

Песнями порадуют зрителя народный фольклорный ансамбль «Верхнеудинская слобода», который отмечает свой 10-летний юбилей. В программе примут участие творческие коллективы культурно-досуговых учреждений города: детская фольклорная студия «Забавушка», студия современного танца «Пелея», театр народной музыки и танца «Забава», народный ансамбль песни и танца «Байкальские зори».

14 марта в 13:00 начнётся праздничная программа «Ух ты, Масленица!». Для гостей праздника выступят артисты Тарбагатайского народного театра «Гоп-компания». В программе зрителей ждёт театрализованное шуточное действо, а также народные представления, посвящённые встрече и проводам Масленицы. Гости познакомятся со старинными масленичными обрядами и обычаями, примут участие в балаганных увеселениях, театрализованных действах и шуточных сценках.

Для всех желающих поучаствовать в испытаниях будет организовано множество конкурсов и народных забав, размещённых на стилизованных площадках: «Помереть лучше в поле, чем в бабьем подоле» (мужские состязания), «Бабье заделье – то печь, то рукоделье» (женские состязания), «У наших ворот всегда хоровод» (детские состязания), «Одна игра – не потеха» (общие состязания и народные забавы). Будут проведены зрелищный и традиционно любимый горожанами конкурс «Взятие масленичного столба», большой масленичный хоровод, прощание с Масленицей и торжественное её сожжение.

За два дня празднования будут разыграны два барана и много других ценных и памятных призов. Кроме этого, украсит праздник ярмарка от ремесленников Бурятии. Гостей встретят аниматоры «Зимушка Зима и Весна», символизирующие смену времён года; полюбившиеся «Три царевича»; «Скоморохи-балалаечники»; огромные ростовые куклы Паша и Маша и весёлый «Буба». Помимо всего, будет и особенная анимационная площадка «Блин-Мороз» с мастер классом от Деда Мороза. Завершит празднование прощание с Масленицей, в кармашек которой можно будет положить записку с описанием своих бед.

Для гостей праздника будет организована автостоянка на поляне конечной остановки маршрута №37, откуда будут курсировать бесплатные автобусы до музея и обратно, сообщает пресс-служба этнографического музея.

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Масленица Бурятия Улан-Удэ Праздники этнографический музей музей
 
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