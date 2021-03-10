В Улан-Удэ возобновлена работа отделения госпиталя для ветеранов

Ранее оно было передано под обсерватор и лечение больных коронавирусом



С 15 марта в Улан-Удэ возобновляются плановые заезды в социально-оздоровительное отделение госпиталя для ветеранов войн, расположенное на Верхней Берёзовке. Путёвку можно оформить в отделе социальной защиты населения по месту жительства, сообщает пресс-служба министерство соцзащиты Бурятии.



В ведомстве напомнили, что из-за начала пандемии COVID-19 с 5 февраля прошлого года отделение на Верхней Берёзовке было перепрофилировано под обсерватор на 37 коек. В таком режиме оно функционировало в течение 8 месяцев, вплоть до 5 октября 2020 года.



- По решению республиканского оперативного штаба по предупреждению новой коронавирусной инфекции в октябре 2020 года социально-оздоровительное отделение госпиталя было передано в безвозмездное пользование центру восточной медицины. Здесь было организовано инфекционное отделение для больных COVID-19, - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Сейчас отделение возвращается к прежнему режиму работы. Буквально 1 февраля 2021 года здесь была проведена заключительная дезинфекция, все контрольные посевы пришли с отрицательным результатом. Это говорит о том, что находиться здесь абсолютно безопасно. В отделении проведён косметический ремонт, побелка, покраска помещений, полностью заменено сантехническое оборудование.



Как отметили в госпитале для ветеранов войн, социально-оздоровительное отделение предоставляет социальные и реабилитационные услуги людям старшего возраста, проживающим в республике. Показаниями для лечения в отделении являются: заболевания органов дыхания, заболевания системы органов кровообращения, заболевания опорно-двигательной системы и нервной системы, реабилитация после перенесённой новой коронавирусной инфекции.



- Обращаем внимание пациентов на то, что в медицинской карте получателя социальных услуг должна быть отметка лечащего врача с датой заболевания новой коронавирусной инфекцией (если переболел) или датой прививки, - уточнили сотрудники социально-оздоровительного отделения учреждения госпиталя для ветеранов войн.

