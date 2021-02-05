В Иркутске состоятся гонки на собачьих упряжках

Участникам предстоит преодолеть 150 км по льду Ангары



С 5 по 9 марта в Иркутске состоится непрерывная гонка на собачьих упряжках на длинные дистанции «Baikal Race-2021». Соревнования пройдут в рамках международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада».



Будут открыты следующие дисциплины и дистанции: «Скиджоринг (1-2 собаки) – 150 км», «Упряжки (5-6 собак) – 150 км». В связи с отсутствием заявок была отменена дистанция «Упряжки (10-12 собак) – 400 км. Все участники, заявившиеся на данную дистанцию, автоматически переводятся на 150 км.



Гонка проводится в один этап и стартует 5 марта в 17:00 от ледокола «Ангара» в микрорайоне Солнечный Иркутска. Для обеспечения безопасности участников и контроля их движения по маршрутам заездов на трассе будут организованы контрольные пункты.



Победители и призёры награждаются кубками, дипломами и призами от организаторов и спонсоров соревнований. Все участники, завершившие дистанцию, получат дипломы, сообщают организаторы.



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