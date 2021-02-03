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В Улан-Удэ молодёжь станцевала «Случайный вальс»

Общество, 
Акция проходила в торговом центре

К празднованию победы в Сталинградской битве во всех регионах России была организована всероссийская акция «Случайный вальс». 2 февраля она прошла в Улан-Удэ, рассказали в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

Музыкальный флешмоб традиционно проводится на вокзалах, в аэропортах, в парках, скверах, на аллеях и бульварах, в театрах и музеях по всей стране. В Улан-Удэ вальс танцевали на площадке ТРЦ «Пионер». Более полусотни участников собрались, чтобы закружиться в танце под всем хорошо знакомую и любимую мелодию Евгения Долматовского и композитора Марка Фрадкина «Случайный вальс». Ранний вариант этой песни был также известен под названием «Офицерский вальс». Эта композиция написана по мотивам реальной истории в 1943 году.

Сегодня «Случайный вальс» стал символом памяти, который помогает сплотить людей по всей стране.

В Улан-Удэ в этом году акция прошла с участием молодёжи из числа волонтёров команды «Молодёжки ОНФ», хора ветеранов Бурятского государственного университета «С песней по жизни», студии бальных танцев «Эффект». Гости мероприятия танцевали под живую музыку – гитары и аккордеона.

- Для людей старшего поколения это был трогательный памятный момент, у многих ветеранов мы видели слезы радости на глазах. Для молодёжи это было тоже полезно: кто-то из ребят впервые танцевал, кто-то с удовольствием участвует каждый год в акции. Самому маленькому участнику «Случайного вальса» было три года, самому старшему – 92 года, - отметила координатор команды «Молодежка ОНФ» Александра Глушкова.


На мероприятии присутствовал участник хора ветеранов БГУ Климентий Дмитров. Он рассказал о своём впечатлении об акции, а также поделился эмоциями о «Случайном вальсе».

- Если уж говорить правду, наше поколение выросло на этом вальсе, напоминает нам о молодости, душу выворачивает, - сказал Климентий Дмитров, едва сдерживая слёзы.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Сандакова добавила, что акция памяти проводилась к 78-й годовщине Победы в Сталинградской битве.

- Второе февраля для истории нашей страны не просто памятный день, а день славы, символ Победы единения и стойкости духа. Без исторической памяти нет будущего. И сегодня наша задача сохранить эту память о подвиге предков, передать молодым поколениям знание о большой силе объединения и взаимовыручки, - заключила Наталья Сандакова.

2 февраля 1943 года победоносно закончилась Сталинградская битва. А через несколько дней Евгений Долматовский с композитором Марком Фрадкиным ехали в эшелоне на новый фронт — будущую Курскую дугу. Поезд шёл медленно, часто останавливался, и они стали сочинять песню. Так родился «Случайный вальс» - песня, которая быстро стала очень популярна среди бойцов.

В основе этой песни лежит конкретный эпизод. О нём рассказал Фрадкину лётчик Василий Васильев. Как-то пришлось ему побывать поздним вечером в небольшой деревушке в прифронтовой полосе. Был вечер танцев. Среди молодёжи он увидел девушку Зину, которую пригласил на вальс. Второй встрече не суждено было случиться – лётчика отправили на задание. С тех пор прошло много времени, но молодой офицер не мог забыть эту девушку.


ОНФ танцы Великая Отечественная
 
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