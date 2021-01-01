Верующие получили благословение митрополита Иосифа
31 декабря по окончании вечернего богослужения в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ было совершено молебное пение на начало нового года. Посреди соборного храма был установлен чтимый образ Пресвятой Богородицы именуемый Одигитрия Югская.
Соборным клиром во главе с митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом было совершено молебное пение на начало нового 2021 года по гражданскому календарю. В завершение богослужения были возглашены уставные многолетия.
Затем архипастырь поздравил прихожан с наступающим новым летом благости Божией и призвал на всех Божие благословение. Все молящиеся приложились к чтимому образу и подошли ко кресту. Каждый из прихожан получил благословение митрополита на наступающий новый год. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В Улан-Удэ прошло молебное пение на начало нового года
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