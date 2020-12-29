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В Бурятии выбрали лучшего преподавателя детской школы искусств

В Бурятии выбрали лучшего преподавателя детской школы искусств
Общество,  Фото:пресс-служба колледжа искусств им. П.И. Чайковского
Им стала Ольга Малышева из Гусиноозёрской ДШИ

В Бурятии подведены итоги III республиканского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств - 2020». Особенностью мероприятия в 2020 году стало его проведение в дистанционном формате. В конкурсе приняли участие 18 преподавателей детских школ искусств республики.

Практику педагогической деятельности по различным направлениям постарались представить участники в своих конкурсных проектах. Жюри особенно отметило уровень педагогического мастерства преподавателей. После продолжительной работы жюри были определены победители конкурса.

Дипломы дипломантов и денежные премии присуждены:
- Ефимовой Юлии, преподавателю МАУ ДО «Заиграевская ДШИ» Республика Бурятия – диплом в номинации «Преподавательское мастерство», денежная премия 5000 рублей;
- Надагуровой Юлии, преподавателю МАУ ДО «Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдыгеева», город Улан-Удэ – диплом в номинации «Творческие находки», денежная премия 5000 рублей;
- Анисимовой Екатерине, преподавателю МАУ ДО «Закаменская детская школа искусств» Республика Бурятия – диплом в номинации «Профессиональный подход: ступени вверх», денежная премия 5000 рублей;
- Чойбсоновой Баярме, преподавателю МАУ ДО «Петропавловская ДШИ» Республика Бурятия – диплом в номинации «Призвание – учитель детской школы искусств», денежная премия 5000 рублей.

В соответствии с решением жюри конкурса присуждены звания лауреатов и денежные премии:
- Митрофановой Светлане, преподавателю МАУ ДО «Кяхтинская детская школа искусств» Республика Бурятия - диплом лауреата III степени «Преподаватель – методист», денежная премия 25000 рублей;
- Павловой Ларисе, преподавателю музыкально-гуманитарного лицея имени Дандара Аюшеева, город Улан-Удэ, Республика Бурятия- диплом лауреата II степени «Лучший концерт класса», денежная премия 30000 рублей;
- Нимаевой Инне, преподавателю МАУ ДО «Закаменская детская школа искусств» Санагинский филиал Республика Бурятия - диплом лауреата I степени «Сохранение ценностей национальной культуры: традиции и педагогические инновации», денежная премия 35000 рублей.

Звание «Лучший преподаватель детской школы искусств -2020», диплом гран-при и денежная премия 50000 рублей завоевала Малышева Ольга, преподаватель МАУ ДО «Гусиноозёрская детская школа искусств имени Найдана Дамиранова», Республика Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.
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