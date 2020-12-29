В Бурятии выбрали лучшего преподавателя детской школы искусств

Общество, Фото: пресс-служба колледжа искусств им. П.И. Чайковского

Им стала Ольга Малышева из Гусиноозёрской ДШИ



В Бурятии подведены итоги III республиканского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств - 2020». Особенностью мероприятия в 2020 году стало его проведение в дистанционном формате. В конкурсе приняли участие 18 преподавателей детских школ искусств республики.



Практику педагогической деятельности по различным направлениям постарались представить участники в своих конкурсных проектах. Жюри особенно отметило уровень педагогического мастерства преподавателей. После продолжительной работы жюри были определены победители конкурса.



Дипломы дипломантов и денежные премии присуждены:

- Ефимовой Юлии, преподавателю МАУ ДО «Заиграевская ДШИ» Республика Бурятия – диплом в номинации «Преподавательское мастерство», денежная премия 5000 рублей;

- Надагуровой Юлии, преподавателю МАУ ДО «Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдыгеева», город Улан-Удэ – диплом в номинации «Творческие находки», денежная премия 5000 рублей;

- Анисимовой Екатерине, преподавателю МАУ ДО «Закаменская детская школа искусств» Республика Бурятия – диплом в номинации «Профессиональный подход: ступени вверх», денежная премия 5000 рублей;

- Чойбсоновой Баярме, преподавателю МАУ ДО «Петропавловская ДШИ» Республика Бурятия – диплом в номинации «Призвание – учитель детской школы искусств», денежная премия 5000 рублей.



В соответствии с решением жюри конкурса присуждены звания лауреатов и денежные премии:

- Митрофановой Светлане, преподавателю МАУ ДО «Кяхтинская детская школа искусств» Республика Бурятия - диплом лауреата III степени «Преподаватель – методист», денежная премия 25000 рублей;

- Павловой Ларисе, преподавателю музыкально-гуманитарного лицея имени Дандара Аюшеева, город Улан-Удэ, Республика Бурятия- диплом лауреата II степени «Лучший концерт класса», денежная премия 30000 рублей;

- Нимаевой Инне, преподавателю МАУ ДО «Закаменская детская школа искусств» Санагинский филиал Республика Бурятия - диплом лауреата I степени «Сохранение ценностей национальной культуры: традиции и педагогические инновации», денежная премия 35000 рублей.



Звание «Лучший преподаватель детской школы искусств -2020», диплом гран-при и денежная премия 50000 рублей завоевала Малышева Ольга, преподаватель МАУ ДО «Гусиноозёрская детская школа искусств имени Найдана Дамиранова», Республика Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.

