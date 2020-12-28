В Бурятии гири тягали осуждённые мужчины и одна женщина

В режиме видеоконференцсвязи осуждённые посоревновались в толчке гири 24 кг на количество раз, рассказали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.







Также в состязании приняла участие одна осуждённая женщина из колонии-поселения № 3. Она выполнила 14 толчков гири весом 16 кг. Ей также присудили первое место.





В исправительных учреждениях Бурятии состоялось первенство по гиревому спорту среди осуждённых. Первенство назвали «Богатырская сила» и посвятили наступающему году Металлического быка.Оценивали спортсменов сотрудники отдела по воспитательной и социальной работе с осуждёнными и многократный чемпион Бурятии по пауэрлифтингу, абсолютный чемпион по жиму штанги лёжа, тренер по пауэрлифтингу спортивных клубов «Спарта» и «Имидж» Евгений Чукланов.В упорной борьбе первое место занял осуждённый из исправительной колонии № 8, с результатом в 52 толчка. На два подхода меньше выполнил осуждённый исправительной колонии № 2, которому присудили второе место. Третье место завоевал осуждённый из исправительной колонии № 1, выполнивший 27 толчков.