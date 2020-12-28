 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 декабря

27 декабря

Популярное

В Бурятии гири тягали осуждённые мужчины и одна женщина

В Бурятии гири тягали осуждённые мужчины и одна женщина
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Завершилось первенство по гиревому спорту среди осуждённых

В исправительных учреждениях Бурятии состоялось первенство по гиревому спорту среди осуждённых. Первенство назвали «Богатырская сила» и посвятили наступающему году Металлического быка.

В режиме видеоконференцсвязи осуждённые посоревновались в толчке гири 24 кг на количество раз, рассказали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.


Оценивали спортсменов сотрудники отдела по воспитательной и социальной работе с осуждёнными и многократный чемпион Бурятии по пауэрлифтингу, абсолютный чемпион по жиму штанги лёжа, тренер по пауэрлифтингу спортивных клубов «Спарта» и «Имидж» Евгений Чукланов.

В упорной борьбе первое место занял осуждённый из исправительной колонии № 8, с результатом в 52 толчка. На два подхода меньше выполнил осуждённый исправительной колонии № 2, которому присудили второе место. Третье место завоевал осуждённый из исправительной колонии № 1, выполнивший 27 толчков.

Также в состязании приняла участие одна осуждённая женщина из колонии-поселения № 3. Она выполнила 14 толчков гири весом 16 кг. Ей также присудили первое место.




спорт гиревой спорт осужденные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии у девочки с отрубленными пальцами «всё хорошо»
В Бурятии у девочки с отрубленными пальцами «всё хорошо»
Общество, 28.12.2020
Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии
Бурятский общественник: «Всё дело в суках!»
Бурятский общественник: «Всё дело в суках!»
Общество, 28.12.2020
Бывший улан-удэнский депутат резко высказался по больной проблеме
Два дома культуры в Забайкалье откроют в Сагаалган
Два дома культуры в Забайкалье откроют в Сагаалган
Общество, 28.12.2020
Культурные мероприятия раньше проводили в приспособленных помещениях
В Улан-Удэ «управляшка» украсила двор черепами и масками
В Улан-Удэ «управляшка» украсила двор черепами и масками
Общество, 28.12.2020
Старания и новогодний креатив управляющей компании оценили не все
Подразделениям пожнадзора Бурятии вручили «Хёндаи»
Подразделениям пожнадзора Бурятии вручили «Хёндаи»
Общество, 28.12.2020
Ключи от иномарок вручал начальник Главного управления МЧС
В Бурятии гири тягали осуждённые мужчины и одна женщина
В Бурятии гири тягали осуждённые мужчины и одна женщина
Общество, 28.12.2020
Завершилось первенство по гиревому спорту среди осуждённых
Особый противопожарный режим ввели в Иркутской области
Особый противопожарный режим ввели в Иркутской области
Общество, 28.12.2020
Режим будет действовать в новогодние праздники
В Улан-Удэ на массовой проверке поймали водителей без прав
В Улан-Удэ на массовой проверке поймали водителей без прав
Общество, 28.12.2020
К ответственности привлечены 10 автомобилистов
Росгвардейца из Бурятии с женой и дочерью дарят праздник детям
Росгвардейца из Бурятии с женой и дочерью дарят праздник детям
Общество, 28.12.2020
Семья росгвардейца поздравляет детей с ограниченными возможностями, из малообеспеченных и многодетных семей
В Бурятии выбрали лучший юморной ролик против ковида
В Бурятии выбрали лучший юморной ролик против ковида
Общество, 28.12.2020
В победном ролике показали, как проходят праздники в условиях пандемии
Региональная премия «Серебряный Лучник» – Дальний Восток завершила приём заявок
Региональная премия «Серебряный Лучник» – Дальний Восток завершила приём заявок
Общество, 28.12.2020
Бурятия представлена здесь четырьмя проектами: два из Улан-Удэ, ещё два — из села Кырен
Житель Бурятии захламил участок сельхозназначения
Житель Бурятии захламил участок сельхозназначения
Общество, 28.12.2020
Владельца участка оштрафовали на 20 тысяч
Детей в Иркутской области поздравили с Новым Годом
Детей в Иркутской области поздравили с Новым Годом
Общество, 28.12.2020
Ребят поздравляли сотрудники заповедника
В Иркутске аферистки обманули пенсионерку на 40 тысяч
В Иркутске аферистки обманули пенсионерку на 40 тысяч
Общество, 28.12.2020
Мошенницы сообщили потерпевшей, что на ней «страшный сглаз», и предложили «почистить ауру» за небольшое вознаграждение

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^