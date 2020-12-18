Бурятстат проверил больше двух тысяч планшетов

В Бурятстат доставили планшеты для проведения всероссийской переписи населения



В Бурятию поступили 2387 планшетов для переписчиков всероссийской переписи. Этого хватит для обеспечения планшетами всех переписчиков и контролеров, сообщили в Бурятстате.



Планшеты были изготовлены на заводе «Аквариус» в городе Шуя Ивановской области. В комплектацию входит планшетный компьютер, внешний аккумулятор, две карты памяти для создания резервного копирования данных переписи, стилус и чехол. А также предусмотрена SIM–карта для автоматической инициализации и синхронизации устройства через сеть Интернет.



Бурятстат уже завершил приёмку и тестирование планшетов. Каждый был проверен на комплектность, рабочее состояние и прошёл активацию программного обеспечения.



После этого на планшеты будет загружена актуальная адресная база, их привяжут к конкретному счетному или переписному участку, далее технику доставят в города и районы Бурятии.



На планшеты установлена операционная система «Аврора», благодаря которой все данные переписи будут защищены. Преимущество данной операционной системы в том, что центр ее разработки и поддержки находится в России, сама система полностью независима от западных сервисов. В систему встроены средства защиты от несанкционированного доступа. Система внесена в реестр отечественного программного обеспечения, а также сертифицирована в ФСБ.



Кроме того, на планшетный компьютер установлено мобильное приложение переписчика «ВПН-2020», в которое загружены электронные переписные листы (ЭПЛ). ЭПЛ включают в себя вопросы программы предстоящей переписи населения, а также пояснения к ним. Навигация по вопросам устроена таким образом, что возможность пропустить вопрос или ошибочно задать его члену домохозяйства, для которого он не предназначен, исключена.



Благодаря своим техническим характеристикам изделие обеспечит переписному персоналу комфортные условия труда, а также сократит сроки обработки информации.



Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги». Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».





