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Ведущая федерального телеканала побоялась бить кость в Бурятии

Ведущая федерального телеканала побоялась бить кость в Бурятии
Общество, 
«Моя планета» снимает передачу про Бурятию

Бурятия вновь окажется в эфире канала «Моя планета». Съёмки проходили в туркомплексе «Степной кочевник» в Ацагате, поделился президент федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов.

На своей странице Алексей выложил небольшое видео съёмочного процесса. Ведущей, облачённой в бурятский национальный костюм, предложили попробовать силы в hээр шаалган – разбивании хребтовой кости. Девушка призналась, что ей страшно, а инстинкт самосохранения всячески противится тому, чтобы бить голой рукой по твёрдой кости.

- Ощущение, что нужно сломать стену. Мой инстинкт самосохранения говорит: «Аня, у тебя ничего не получится», - поделилась ведущая.

Она обратилась к местным спортсменам, напомнив, что у них за плечами годы тренировок. «Я не сломаю руку сейчас?» - задала животрепещущий вопрос ведущая.

- Может, у вас есть талант, - улыбнулся молодой человек. – Попробуйте.

Девушка, действительно, предприняла несколько пробных попыток, но призналась, что ей больно даже от слабых ударов. Чем всё окончилось и удалось ли ведущей разбить кость, видимо, станет известно из выпуска передачи.


Президент федерации этноспорта Бурятии также отметил, что федеральные телеканалы – частые гости в Ацагате. В заслугу этого он поставил работу владелицы комплекса «Степной кочевник» Светланы Цыбикдоржиевой.

- Почему именно к ним такой интерес? Все просто - они создают контент, показывают самобытность и то, что невозможно увидеть нигде обычным туристам. И наш этноспорт не стал исключением. Борьба Бухэ барилдаан и разбивание хребтовой кости hээр шаалган были на высоте. Пусть этноспорт не стал полноценным самостоятельным продуктом , его вполне можно интегрировать в другие более сильные проекты, - отметил Алексей Гыргенов.
телевидение национальные виды спорта
 
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