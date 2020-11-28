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Удивительные метановые пузыри запечатлели на Байкале

Удивительные метановые пузыри запечатлели на Байкале
Общество, 
Метановые пузыри напоминают многоэтажные «блинчики»

Известный иркутский фотограф Станислав Толстнев стал свидетелем потрясающего по красоте зрелища, которое можно увидеть во время становления льда Байкала. Это пузыри метана, который поднимается со дна озера. Явление происходит далеко не везде и только в ноябре и декабре. 



Станислав Толстнев запечатлел метановые пузыри, напоминающие многоэтажные «блинчики», на Малом Море – части озера Байкал, отделённой островом Ольхон.

- Почему пузыри такими этажами? Потому что лед намерзает постепенно и в основном по ночам, когда температуры низкие. Пузырь поднимется, ночью вмерзнет в лед. Затем следующий. И так далее. Эти этажи пузырей бывают до 1,5 метров. А ещё на Байкале можно встретить хаотично разбросанные пузыри льда. Это нерпы в этом месте много, они выдыхают воздух и он тоже вмерзает в лед, - пояснил фотограф на своей странице в Instagram.

Фото и видео метановых пузырей поразили пользователей. В комментариях они пишут: «Как здорово! Очень необычно», «Красота!», «И фото, и видео просто бомбические», «Станислав! Спасибо большое за такую необычную красоту на самом красивейшем озере Байкал!»

В комментариях отметились и представители крупных зарубежных телеканалов. Представители испанского телевидения или телекомпании ABC News просят иркутского фотографа предоставить им это видео.

На днях Станислав поделился в Facebook, что видео стало вирусным в Instagram и за сутки принесло около тысячи новых подписчиков. «Уже много мировых медиа агентств попросили себе для показов. И чего спрашивается, лежало на диске целый год?! Снимал ровно год назад на Байкале», - поделился фотограф.





Байкал лед
 
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