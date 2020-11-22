 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 ноября

21 ноября

20 ноября

Популярное

В Улан-Удэ врачи вытащили из желудка девочки клубок волос

В Улан-Удэ врачи вытащили из желудка девочки клубок волос
Общество,  Фото:https://www.instagram.com/drkb_03/
Много лет девочка страдала болями в животе

В приёмное отделение Детской республиканской клинической больницы Улан-Удэ по направлению поликлиники была доставлена девочка 12 лет с болями в животе. На рентген-исследовании у неё выявили огромное опухолевидное образование в желудке. Девочка в течение довольно длительного времени страдала от ноющих болей в животе, в последнее время появилась рвота, снизился аппетит.

- При эндоскопическом исследовании в ДРКБ выявлена непроходимость, начиная с нижних отделов пищевода. В ходе операции, незамедлительно проведённой зав. хирургическим отделением Зорьяном Цыреновым и зав.оперблоком Нацагом Ванзатовым, инородное тело было успешно удалено. Послеоперационный период протекал без осложнений, девочка быстро пошла на поправку. Выписалась домой совершенно с другим, хорошим самочувствием, - отметили в больнице.

Это трихобезоар - «опухоль», образованная клубком волос или шерсти, со слизью и содержимым желудка.

Зорьян Дандарович, детский хирург высшей квалификации, говорит, что на его памяти таких далеко зашедших случаев трихобезоара ещё не было. Но различные инородные тела из желудка детей извлекаются почти каждый день. В данном случае пришлось проводить довольно обширную полостную операцию, извлекать из желудка через открытый доступ.

Медики опубликовали эту информацию для родителей, чтобы те были внимательны к своим детям.
врачи медицинская помощь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Жаркая пятница»: В Улан-Удэ в разгар пандемии прогремела вечеринка
«Жаркая пятница»: В Улан-Удэ в разгар пандемии прогремела вечеринка
Общество, 22.11.2020
Пользователи Сети обсуждают видео, снятое в период запрета массовых мероприятий
Улан-удэнец получил «условку» за кражу оружия и боеприпасов
Улан-удэнец получил «условку» за кражу оружия и боеприпасов
Общество, 22.11.2020
У преступника беременная жена и маленький ребёнок
В аэропорту Иркутска едва не родила пассажирка
В аэропорту Иркутска едва не родила пассажирка
Общество, 22.11.2020
На помощь беременной подоспели полицейские
Жителей Бурятии призывают проголосовать за буузы
Жителей Бурятии призывают проголосовать за буузы
Общество, 22.11.2020
«Мы должны одержать победу!», - призывает бизнесмен
В Улан-Удэ школьник украл в магазине азбуку и детский комбинезон
В Улан-Удэ школьник украл в магазине азбуку и детский комбинезон
Общество, 22.11.2020
За несколько дней до этого он совершил ещё одну кражу
Было — стало: вторая жизнь старых конников с Оперного
Было — стало: вторая жизнь старых конников с Оперного
Общество, 22.11.2020
Как знаменитые «Всадники» обрели вторую жизнь
Русский драмтеатр из Улан-Удэ получил 5 номинаций на «Золотую маску»
Русский драмтеатр из Улан-Удэ получил 5 номинаций на «Золотую маску»
Общество, 21.11.2020
Премьера спектакля «Наводнение» состоялась в ноябре 2019 года

Улан-удэнец получил награду УЕФА за развитие массового футбола в республике
Улан-удэнец получил награду УЕФА за развитие массового футбола в республике
Общество, 21.11.2020
Павел Клюев стал первым россиянином, который занял призовое в место в номинации «Лучший лидер»

В Бурятии прокуратура проконтролирует проверку по факту ДТП
В Бурятии прокуратура проконтролирует проверку по факту ДТП
Общество, 21.11.2020
При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования
Спектакль Бурятского о театра драмы получил 3 номинации на «Золотую маску»
Спектакль Бурятского о театра драмы получил 3 номинации на «Золотую маску»
Общество, 21.11.2020
Постановку «Аламжи» критики театральной премии посмотрели в октябре этого года
В Бурятии простились с первым президентом республики. Фоторепортаж
В Бурятии простились с первым президентом республики. Фоторепортаж
Общество, 21.11.2020
Церемония прощания прошла в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ
В Улан-Удэ два салона связи в ТРЦ закрыли на 30 суток
В Улан-Удэ два салона связи в ТРЦ закрыли на 30 суток
Общество, 21.11.2020
В салонах не было бактерицидных рециркуляторов и термометров для организации «входного фильтра»
Алексей Цыденов о первом президенте Бурятии: «Справился в непростых условиях»
Алексей Цыденов о первом президенте Бурятии: «Справился в непростых условиях»
Общество, 21.11.2020
Сегодня состоялась церемония прощания с Леонидом Потаповым

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^