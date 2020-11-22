Много лет девочка страдала болями в животе
В приёмное отделение Детской республиканской клинической больницы Улан-Удэ по направлению поликлиники была доставлена девочка 12 лет с болями в животе. На рентген-исследовании у неё выявили огромное опухолевидное образование в желудке. Девочка в течение довольно длительного времени страдала от ноющих болей в животе, в последнее время появилась рвота, снизился аппетит.
- При эндоскопическом исследовании в ДРКБ выявлена непроходимость, начиная с нижних отделов пищевода. В ходе операции, незамедлительно проведённой зав. хирургическим отделением Зорьяном Цыреновым и зав.оперблоком Нацагом Ванзатовым, инородное тело было успешно удалено. Послеоперационный период протекал без осложнений, девочка быстро пошла на поправку. Выписалась домой совершенно с другим, хорошим самочувствием, - отметили в больнице.
Это трихобезоар - «опухоль», образованная клубком волос или шерсти, со слизью и содержимым желудка.
Зорьян Дандарович, детский хирург высшей квалификации, говорит, что на его памяти таких далеко зашедших случаев трихобезоара ещё не было. Но различные инородные тела из желудка детей извлекаются почти каждый день. В данном случае пришлось проводить довольно обширную полостную операцию, извлекать из желудка через открытый доступ.
Медики опубликовали эту информацию для родителей, чтобы те были внимательны к своим детям.
В Улан-Удэ врачи вытащили из желудка девочки клубок волос
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