В городе с 14 сентября проходит месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий
1 октября в микрорайоне Загорск прошла экологическая акция по уборке мусора в рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий города.
Сотрудники администрации Железнодорожного района и студенты-волонтёры Байкальского колледжа недропользования убрали улицу Севастопольская. Волонтёры увезли с собой более 45 мешков мусора.
Напомним, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков распоряжением администрации города объявил с 14 сентября месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий. В рамках месячника также будут высажены деревья и кустарники.
В день общегородского субботника 17 октября на полигоне бесплатно примут мусор от населения, организаций и предприятий всех форм собственности, сообщили в пресс-службе городской администрации.
В Улан-Удэ волонтёры собрали 45 мешков мусора
Общество, Фото:
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