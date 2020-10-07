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В Улан-Удэ волонтёры собрали 45 мешков мусора

В Улан-Удэ волонтёры собрали 45 мешков мусора
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В городе с 14 сентября проходит месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий

1 октября в микрорайоне Загорск прошла экологическая акция по уборке мусора в рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий города.

Сотрудники администрации Железнодорожного района и студенты-волонтёры Байкальского колледжа недропользования убрали улицу Севастопольская. Волонтёры увезли с собой более 45 мешков мусора.

Напомним, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков распоряжением администрации города объявил с 14 сентября месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий. В рамках месячника также будут высажены деревья и кустарники.

В день общегородского субботника 17 октября на полигоне бесплатно примут мусор от населения, организаций и предприятий всех форм собственности, сообщили в пресс-службе городской администрации. 
уборка мусора
 
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