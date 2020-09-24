Улан-Удэ получил в дар рекреационно-игровую зону «Играл-Байкал»

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Сертификат от ООО «Озёрное» принял мэр города Игорь Шутенков



Сегодня, 24 сентября, городу Улан-Удэ торжественно передали в дар современную рекреационно-игровую зону «Играл-Байкал», которая появилась этим летом в парке имени Орешкова. Подарок городу сделало ООО «Озёрное» – оператор Озёрного месторождения, реализующий в Бурятии проект строительства Озёрного ГОК.



Управляющий директор ООО «Озёрное» Сергей Королёв официально вручил сертификат мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову и дирекции по паркам культуры и отдыха.



- Сегодня компания «Озёрное» передала в дар городу, всем горожанам замечательную игровую площадку «Играл Байкал». Для нашего города она интересна тем, что имеет своеобразный формат, исполнение, концепцию. Хотелось бы от имени горожан сказать огромное спасибо компании «Озёрное», генеральному директору Озёрной горнорудной компании Владиславу Свиблову, главе республики Бурятия Алексею Цыденову за вот такие замечательные совместные проекты. Мы надеемся, что пример ООО «Озёрное» станет заразительным для всех остальных крупных инвесторов, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



ООО «Озёрное» осуществляет строительство горно-обогатительного комбината на базе Озёрного месторождения полиметаллических руд, потенциально одного из крупнейших предприятий республики. В июле 2019 года администрация Улан-Удэ и ООО «Озёрное» подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, в рамках которого на средства ООО «Озёрное» в парке имени С.Н. Орешкова и была создана рекреационно-игровая зона отдыха в формате playhub, предназначенная для бесплатного круглогодичного доступа горожан.



- Когда компания «Озёрное» вошла на территорию Республики Бурятия реализовать свой инвестиционный проект, между руководством компании и главой Республики Бурятия состоялся разговор. Компания на добровольных началах предложила сделать подарок городу, и мы совместно решали, какой это будет подарок. Мы остановились на проекте игровой площадки и ещё в прошлом году начали выбор места – рассматривали мемориал Победы, парк «Юбилейный», но в итоге решили строить здесь, в парке имени С.Н. Орешкова, – отметил Игорь Шутенков.



Подрядчиком по созданию площадки выступила компания AFA. Именно эта команда строила детскую площадку «Салют» в парке Победы в Москве, уникальную площадку «Фрегат» на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.



- Наша площадка – это эксклюзив не только в стране, но и в мире. Также как Байкал – жемчужина России, Бурятии, и нигде в мире нет ничего подобного Байкалу. На площадке обыграны все ландшафты, которые есть в Бурятии – это степи, лес, горы, Байкал. Поэтому детям здесь будет чрезвычайно интересно. Сейчас мы стоим здесь и очень отрадно слышать детский смех, потому что всё это было сделано, прежде всего, для наших детей. Все материалы, которые здесь использованы, экологичные, безопасные и интересные. Я, честно говоря, не видел такого нигде. Компания «Озёрное» – социально ответственная компания, здесь не на один год, мы всерьёз и надолго зашли на территорию Бурятии, – сказал управляющий директор ООО «Озёрное» Сергей Королёв.



«Играл-Байкал» оснащён сложным оборудованием и предполагает разнообразные сценарии игры. Такое пространство стимулирует воображение и поддерживает интерес к познанию окружающей среды. На площадке интересно не только детям, но и взрослым – концепция площадки такова, что взрослые активно вовлекаются в процесс игры. Стоимость площадки «Играл-Байкал» составила 94 млн рублей.



В основе концепции площадки – стихии и рельефы Бурятии: широкая степь, высокие горы, тайга и Байкал. Площадка разделена на 4 соответствующие одноименные зоны: Степь – большая песочница с транспортной системой для песка, мини-фонтанчиком, лошадками-качалками и уютными домиками-гнёздами рассчитана на малышей. Зона «Озеро» – целый полигон для экспериментов с водой: винт Архимеда, система дамб, колесо с чашами. Зона «Хребты» рассчитана на детей постарше: здесь расположены высокие горки. Переговорные трубы помогут общению друзей, находящихся в разных концах площадки. В зоне «Тайга» имеется разнообразие качелей для всех возрастов: от качелей-весов и качелей-перевеса до качелей-гнезда и качелей-канатов.



Общая площадь благоустроенной территории составляет 7,5 тыс. кв. м. Напомним, что раньше на этом месте был пустырь. Все росшие на нём сосны сохранены, на период благоустройства стволы были защищены специальными ограждениями. На площадке дополнительно высажено более 2000 растений, в том числе берёза, рододендрон, груша уссурийская, лиственница, двуиглая смородина. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

