В Чите разыграют кубок губернатора по компьютерному спорту

Финал турнира состоится в ноябре



В Чите 5 и 6 ноября пройдёт финал онлайн турнира Дальнего Востока и Сибири на кубок губернатора Забайкальского края по компьютерному спорту в дисциплине «Dota 2».



Призовой фонд турнира составляет 375 тысяч рублей. Команда-победитель турнира получит 175 тысяч рублей, серебряные призёры – 125 тысяч рублей, а бронзовые – 75 тысяч рублей.



- Соревнования пройдут в три этапа. Первый - регистрация: 2 сентября с 10:00 до 2 октября 10:00 по местному времени. Второй этап – это отборочные соревнования в режиме онлайн, которые состоятся 10, 11, 17, 18, 24, 25 октября. С 5 по 6 ноября в Чите пройдут полуфинал и финал соревнований, – рассказал главный судья турнира Евгений Глебов.



К участию допускаются спортсмены в возрасте от 14 лет. Если игроку меньше 18 лет, необходимо письменное соглашение родителей. Отметим, что право на участие в состязаниях имеют только команды регионов Сибири и Дальнего Востока.



Для участия необходимо предоставить регистрационную карту в соответствии с положением турнира, отсканированную копию паспорта – первая страница и страница с пропиской. Заявки на участия направляются в электронном виде на почту ichitafks@mail.ru в теме письма необходимо прописать «Регистрация на кубок губернатора» и название команды.



Трансляция и обзор игр будут происходить на платформах Twitch или ВКонтакте. Во избежание жульничества связь между игроками будет проводиться на официальном канале данного турнира в дискорде. Кроме того, может потребоваться видеоконференция с любым участником для подтверждения личности. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



Возрастное ограничение 16+

