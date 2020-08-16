В улан-удэнском роддоме провели уникальную операцию

- Нас заинтересовала данная методика, решили внедрить в наших стенах. Для этого направили заведующего отделением анестезиологии и реанимации ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр», главного внештатного анестезиолога министерства здравоохранения Бурятии Александра Онтоева на стажировку в Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова министерства обороны России. Методика новая, помогают нам в освоении наши коллеги, сосудистые хирурги из Республиканской клинической больницы имени Семашко, с которыми мы постоянно оперируем такой контингент пациенток и очень благодарны за быстрое взаимодействие, - поясняет заместитель главного врача по лечебной работе Республиканского перинатального центра Лилия Алексеева.





Впервые метод был внедрён в марте 2020 года под руководством заведующей отделением анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии для беременных, рожениц и родильниц перинатального центра «Санкт-Петербургский педиатрический факультет», врача анестезиолога-реаниматолога, кандидата медицинских наук Оксаны Рязановой, сосудистого хирурга Республиканской больницы имени Семашко» Владимира Ильинова, врачей акушеров-гинекологов Баира Гындунова, Баярмы Тудуповой Республиканского перинатального центра.





На сегодняшний день проведено три таких операции.

В Республиканском перинатальном центре провели уникальную операцию кесарево сечения у пациентки с врастанием плаценты в рубец. Об этом сообщили накануне в официальном аккаунте медорганизации в Instagram.- В связи с развитием перинатального акушерства в последние годы отмечается увеличение операций кесарево сечения, отсюда увеличение количества рубцов на матке у одной пациентки, 2-3 и более, в связи с чем отмечается рост частоты патологии предлежания плаценты с врастанием в рубец. При такой патологии основная задача врача акушера-гинеколога - минимизация кровопотери во время операции кесарево сечения, - поясняют специалисты.По словам медиков, объём кровопотери может достигать 5-6 литров. В России широко внедряется методика реанимационной эндоваскулярной баллонной окклюзии аорты (РЭБОА).