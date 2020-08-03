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В Бурятии в августе расцвёл подснежник

В Бурятии в августе расцвёл подснежник
Общество,  Фото:"Тарбагатай-инфо"
Необычное явление запечатлели недалеко от горы Спящий Лев

Жительница Тарбагатайского района Бурятии запечатлела уникальное природное явление. Недалеко от горы Спящий Лев ей удалось сфотографировать подснежник. Этому не стоило бы удивляться, но снимок был сделан на днях.

- Удивительно! 1 августа расцвёл подснежник! – поделились в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».

Справка:

Научное название растения образовано из латинизированных греческих слов, что может пониматься как «молочный цветок».

Русское название рода «подснежник» связано с ранним цветением растений — цветы появляются сразу из-под снега ранней весной и живут совсем недолго. Ранее подснежниками могли называть и некоторые другие раннецветущие травы. В летнее время подснежники обычно не цветут.
цветы
 
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