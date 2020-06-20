Бурятия получит деньги на строительство и капитальный ремонт 16 объектов

Финансирование появилось в результате сэкономленных в ДФО бюджетных средств
Вопросы развития социальной инфраструктуры вошли в повестку заседания президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшего под руководством заместителя председателя правительства России – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
На поддержку планов социального развития 58 центров экономического роста ДФО, в которых проживает 81% населения округа (6,6 млн человек), регионам Дальнего Востока предоставлено 98,6 млрд рублей до 2022 года (в 2018 году – 23,7 млрд рублей, в 2019 году – 37,3 млрд рублей, в 2020 году – 27,2 млрд рублей, в 2021 году – 10,1 млрд рублей, в 2022 году – 0,15 млрд рублей).
- За счёт федеральных средств уже удалось построить 309 объектов. Это школы, детские сады, больницы, центры культуры, спортивные объекты, объекты инженерной инфраструктуры. А также выполнить капитальный ремонт 230 социальных учреждений и объектов инфраструктуры, приобрести оборудование для 104 больниц и 117 ФАПов, 75 техникумов, закупить 128 единиц транспорта, 325 детских площадок, 37 комплектов уличных тренажёров, 200 квартир для работающих на Дальнем Востоке врачей и учителей. Ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, оказали влияние и на работу по развитию социальной инфраструктуры. Есть ряд сдвижек по строительству объектов. Мы должны принять это во внимание и скорректировать работу так, чтобы бюджетные средства расходовались максимально эффективно, - отметил Юрий Трутнев.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов доложил, что по поручению вице-премьера РФ Минвостокразвития совместно с регионами ДФО проведён анализ рисков реализации мероприятий в 2020 году и подготовлены предложения по перераспределению финансирования.
От дальневосточных регионов поступили предложения по перераспределению 4 млрд 592,2 млн рублей, образовавшегося в результате экономии по 14 мероприятиям (230,6 млн рублей), рисков неисполнения 20 мероприятий (4 млрд 361,6 млн рублей) и выделения дополнительного финансирования 3 регионам (394,8 млн рублей).
Предложения по перераспределению федеральных средств представили 10 субъектов ДФО: Бурятия, Забайкальский, Приморский, Хабаровский и Камчатский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.
В Бурятии на перераспределенные средства будет закуплено дополнительное оборудование для медицинских организаций. Одобрено проведение 16 новых мероприятий. Это строительство детского сада в городе Кяхта, дома культуры в селе Нестерово, регионального центра единоборств в Улан-Удэ; капитальный ремонт школы №35 в Улан-Удэ и школы в посёлке Наушки, домов культуры в улусе Хойто-Гол и селе Шимки, центра помощи детям «Звёздный» в селе Баргузин, северобайкальского социально-реабилитационного центра. Будут приобретены здания для Центра занятости населения и врачебной амбулатории городской поликлиники №1 в Улан-Удэ, дома культуры села Ильинка, котельной в селе Новая Брянь, модульной котельной в селе Петропавловка. Регион закупит 24 автобуса: 2 автобуса в Муйский район и 22 автобуса в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
По мнению Юрия Трутнева, главам регионов необходимо больше внимания уделять вопросам благоустройства городских пространств.
- Практически во всех регионах ДФО, где прошли совещания по развитию социальной инфраструктуры, поднимались вопросы внешнего облика и благоустройства городов и поселений. Но особенно это касалось состояния столиц субъектов. В первую очередь это связано с созданием новых микрорайонов. Нужно, чтобы они создавали единый ансамбль, вписывались в уже существующий ландшафт. Мы ждём от регионов таких заявок на получение «Единой субсидии». Надо строить красивые дома, формировать комфортные городские пространства, развивать территории, чтобы людям было приятно приходить с работы домой, - заметил он.
Подводя итоги совещания, вице-премьер обратил внимание на необходимость осуществления жёсткого контроля со стороны губернаторов за эффективным использованием федеральных средств, предоставляемых Минвостокразвития России в рамках «Единой субсидии», и качеством работы строительного комплекса.
- Необходимо добиваться профессионализма на всех этапах, связанных с подготовкой и осуществлением строительных работ. Правительство России занимается улучшением работы строительной отрасли. Планируется снять ряд административных ограничений и дублирований. Но также нужно думать о кадрах, о подключении к работе профессионалов. Это касается и управления строительным комплексом, и выбора подрядных организаций. Для того, чтобы приходили профессионалы, работа строительного комплекса должна быть прозрачной, должна быть понятной цепочка принятия решений. Все, что связано с разработкой проекта, должно быть четким. На работу строительного комплекса будет обращаться особое внимание, - резюмировал Юрий Трутнев.
Бурятия получит деньги на строительство и капитальный ремонт 16 объектов
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