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Жителей Бурятии приглашают в проект с призовым фондом в 1 000 000 рублей

Жителей Бурятии приглашают в проект с призовым фондом в 1 000 000 рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
На портале «Твой Дальний Восток» стартовал фестиваль «Красиво. ДВ»

15 июня «Дальневосточный фонд развития» и портал «Твой Дальний Восток» запустили первый на Дальнем Востоке онлайн-видеофестиваль мобильного контента. Идея состоит в том, чтобы показать регион во всей красе, передать его дух и особую атмосферу. Важно, что выбрать лучшие работы смогут сами люди – голосование пройдёт в Интернете и будет народным. Все подробности, условия, требования для участников размещены в специальном разделе на сайте tvoidv.ru.

По словам директора фестиваля Алексея Коропского, цель организаторов – раскрыть дальневосточную красоту в самом широком смысле. «Мы хотим на всю Россию и на весь мир признаться в любви Дальнему Востоку, показать, насколько он для нас ценен, – подчеркнул он. – Что это не какая-то terra incognita, а совершенно прекрасный край, о котором нужно говорить, как можно больше».

Участвовать могут ролики практически с любых устройств – мобильных телефонов, видеокамер, дронов, фотоаппаратов или даже умных очков. Главное, чтобы видео было в хорошем разрешении. Принимаются, как привычные горизонтальные видео, так и вертикальные – формат, популярный в TikTok, Instagram и других социальных сетях.

У организаторов нет задачи отсеять и не допустить к участию, напротив, они стремятся привлечь, найти, вдохновить на новое творчество как можно больше людей. Поэтому все заявки пройдут первичную фильтрацию только по формальным критериям: законность контента, качество изображения и звука, отсутствие посторонних титров на видео и целостность задумки. После окончания приёма заявок пройдёт первый этап – народное голосование по пяти номинациям в каждом из 11 регионов.

В номинации «Характер. ДВ» будут конкурировать ролики о дальневосточниках. «Природа. ДВ» соберёт видео про разнообразие природы, снятой с воздуха, с земли или из-под воды. Ещё одна номинация – «Звуки. ДВ» – категория не только про визуальное творчество, но и музыкальное. «Сила. ДВ» посвящена спорту, здоровому образу жизни в самом широком смысле этого слова. И в заключительной пятой номинация – «Уникально. ДВ» – организаторы хотят увидеть работы, раскрывающие дальневосточную особенность с точки зрения рукотворных объектов.

На портале «ТвойДВ» появится специальный раздел с библиотекой видео, которые прошли отбор. Можно проголосовать в своём регионе, а затем проголосовать ещё и за номинантов в соседнем. Главное, чтобы сами видео были сняты на Дальнем Востоке. Поддержать полюбившуюся работу можно будет не чаще одного раза в день.

Заявляться нужно в определённую категорию и в определённый регион. Если человек живёт в Москве, а снял видео на Сахалине или на Камчатке – он тоже может заявиться от одного из этих субъектов.

По итогам голосования на первом этапе 55 работ войдут в шорт-лист. Все участники получат электронные сертификаты, финалистам достанутся подарки от спонсоров, а на следующем этапе развернётся борьба за денежные призы.

Финальный этап продлится около двух недель. Общий призовой фонд составляет 1 миллион рублей, он будет разделён среди семи победителей. Победители в пяти номинациях получат по 100 тысяч рублей, обладатель специального приза жюри – 200 тысяч рублей, а обладатель зрительского «Гран-при» – 300 тысяч рублей.

Помимо конкурсной составляющей у проекта есть ещё и образовательная сторона. Для финалистов пройдёт серия мастер-классов. Уже подтвердилось участие Вадима Кандакова – режиссёра-документалиста, автора цикла передач «Неизвестная Россия», который снимал добрые документальные фильмы о практически неизвестных уголках нашей страны. Также подтверждено участие блогера Леонида Пашковского, путешественника и автора популярного YouTube-канала «Хочу домой». Ещё один спикер – Сэм Клебанов – долгое время занимался в России кинотеатральной дистрибуцией, а сейчас занимается цифровой дистрибуцией контента.

Онлайн-церемония награждения победителей пройдёт в середине августа. В ней примут участие члены жюри, эксперты и спикеры мастер-классов. К эфиру смогут подключиться любые зрители, а участники будут узнавать победили они или нет, буквально, в «оскаровском» формате в прямом эфире.

На этом работа «Красиво.ДВ» не закончится. В планах организаторов – партнёрство с одним из крупнейших онлайн-кинотеатров. Также рассматриваются различные формы показа фильмов и оффлайн.

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