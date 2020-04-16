В Сети опубликовали фильм про выставку бурятского художника в Венеции













58-я Венецианская биеннале современного искусства прошла с 11 мая по 24 ноября 2019 года. Её куратором стал Ральф Ругофф, а тема звучит как «Чтоб вы жили в интересные времена».



В Сети опубликовали фильм про выставку известного бурятского художника Зорикто Доржиева «Новая степь», которая прошла в Венеции в 2019 году.- Друзья! Хотим поделиться с вами фильмом, который мы сняли прошлым летом в Венеции. Как вам известно, Зорикто Доржиев стал частью 58-й Венецианской биеннале, темой которой были слова «May you live in interesting times», которые сейчас звучат неоднозначно. В ноябре Венецию потрясло наводнение, и в виду трагических событий, которые происходят в данный момент в Италии и по всему миру, мы вспоминаем прекрасное время, когда можно было наслаждаться видами, архитектурой, музеями и свободно гулять по улицам и набережным этого волшебного города, - говорится в анонсе.Отмечается, что создатели фильма хотят поделиться со зрителями той «положительной энергией, которые несут в себе тёплые, тонкие и красивейшие образы Зорикто и магическая Венеция».- В это трудное для планеты время мы желаем вам и вашим близким оставаться в хорошем настроении, берегите себя, своих родных и используйте эту «эпоху перемен» с пользой! Самое время посмотреть «приключения бурят в Венеции», - добавляется здесь.В фильме показаны здания, улицы, различные пространства итальянского города.- Атмосфера здесь очень классная, очень свободная, такая расслабляющая. Невероятно много искусства, нигде такого нет. Искусство, театр, музыка и всё остальное. Всё то, что имеет отношение к творчеству. Когда смотришь просто на стены, которым по 500, 1000 с чем-то лет. Что я могу сказать? Это просто невероятно, - рассуждает в ленте продюсер Константин Ханхалаев.В картине продюсер рассказывает о творчестве, художнике Зорикто Доржиеве – как они начали сотрудничать, как они сейчас работают.- Я никогда не занимался искусством, мне казалось, что я очень далёк от этого. Но все как бы ощущения, которые накопились, они так или иначе претворились в отношение к этому. Я просто подумал об этом: если это может быть уникально в мире, значит, это может быть так или иначе востребовано. Так начался путь мой галереи. Появился Зорикто, который просто-напросто нам помогал, но он примерялся, пробовал себя, а потом он просто буквально через 2-3 года так себя показал, что я почувствовал – мы сделаем очень большие вещи, - говорит Ханхалаев.В невероятно атмосферном фильме также показан процесс творчества художника прямо на улице в Венеции. Прохожие с восхищением наблюдают за тем, как работает Зорикто Доржиев.«Когда творит настоящий художник, люди это чувствуют, люди это ощущают. Те, которые так или иначе были к этому близки или наблюдали, или интересовались, им посчастливилось, им повезло. Они наблюдали вживую, как творит творец», - отмечает Константин Ханхалаев.Поведал продюсер и о самой выставке, о трудностях, которые предшествовали ее открытию и т.д. «У нас очень хорошее место, то пространство, в котором мы сделали выставку, оно замечательное. Когда ты заходишь, ты там получаешь какую-то атмосферу. Это непередаваемо. Это невозможно передать, никакими словами это не назовёшь», отзывается он.