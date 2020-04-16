 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Апреля

15 Апреля

Популярное

В Сети опубликовали фильм про выставку бурятского художника в Венеции

В Сети опубликовали фильм про выставку бурятского художника в Венеции
Общество, 
В ленте рассказывается о художнике Зорикто Доржиеве, неповторимом итальянском городе, где прошла его выставка

В Сети опубликовали фильм про выставку известного бурятского художника Зорикто Доржиева «Новая степь», которая прошла в Венеции в 2019 году.

- Друзья! Хотим поделиться с вами фильмом, который мы сняли прошлым летом в Венеции. Как вам известно, Зорикто Доржиев стал частью 58-й Венецианской биеннале, темой которой были слова «May you live in interesting times», которые сейчас звучат неоднозначно. В ноябре Венецию потрясло наводнение, и в виду трагических событий, которые происходят в данный момент в Италии и по всему миру, мы вспоминаем прекрасное время, когда можно было наслаждаться видами, архитектурой, музеями и свободно гулять по улицам и набережным этого волшебного города, - говорится в анонсе.

Отмечается, что создатели фильма хотят поделиться со зрителями той «положительной энергией, которые несут в себе тёплые, тонкие и красивейшие образы Зорикто и магическая Венеция».

- В это трудное для планеты время мы желаем вам и вашим близким оставаться в хорошем настроении, берегите себя, своих родных и используйте эту «эпоху перемен» с пользой! Самое время посмотреть «приключения бурят в Венеции», - добавляется здесь.

В фильме показаны здания, улицы, различные пространства итальянского города.

- Атмосфера здесь очень классная, очень свободная, такая расслабляющая. Невероятно много искусства, нигде такого нет. Искусство, театр, музыка и всё остальное. Всё то, что имеет отношение к творчеству. Когда смотришь просто на стены, которым по 500, 1000 с чем-то лет. Что я могу сказать? Это просто невероятно, - рассуждает в ленте продюсер Константин Ханхалаев.

В картине продюсер рассказывает о творчестве, художнике Зорикто Доржиеве – как они начали сотрудничать, как они сейчас работают.

- Я никогда не занимался искусством, мне казалось, что я очень далёк от этого. Но все как бы ощущения, которые накопились, они так или иначе претворились в отношение к этому. Я просто подумал об этом: если это может быть уникально в мире, значит, это может быть так или иначе востребовано. Так начался путь мой галереи. Появился Зорикто, который просто-напросто нам помогал, но он примерялся, пробовал себя, а потом он просто буквально через 2-3 года так себя показал, что я почувствовал – мы сделаем очень большие вещи, - говорит Ханхалаев.

В невероятно атмосферном фильме также показан процесс творчества художника прямо на улице в Венеции. Прохожие с восхищением наблюдают за тем, как работает Зорикто Доржиев. 



«Когда творит настоящий художник, люди это чувствуют, люди это ощущают. Те, которые так или иначе были к этому близки или наблюдали, или интересовались, им посчастливилось, им повезло. Они наблюдали вживую, как творит творец», - отмечает Константин Ханхалаев.

Поведал продюсер и о самой выставке, о трудностях, которые предшествовали ее открытию и т.д. «У нас очень хорошее место, то пространство, в котором мы сделали выставку, оно замечательное. Когда ты заходишь, ты там получаешь какую-то атмосферу. Это непередаваемо. Это невозможно передать, никакими словами это не назовёшь», отзывается он. 

 

58-я Венецианская биеннале современного искусства прошла с 11 мая по 24 ноября 2019 года. Её куратором стал Ральф Ругофф, а тема звучит как «Чтоб вы жили в интересные времена». 
фильм художники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области и Забайкалье увеличилось число больных коронавирусом
В Иркутской области и Забайкалье увеличилось число больных коронавирусом
Общество, 16.04.2020
Бурятия является антилидером среди соседних регионов
В Бурятии потушили 3 лесных пожара
В Бурятии потушили 3 лесных пожара
Общество, 16.04.2020
Сейчас продолжается работа по дотушиванию одного лесного пожара
В Забайкалье 30 тысяч бахил и 40 тысяч перчаток распределят по медикам
В Забайкалье 30 тысяч бахил и 40 тысяч перчаток распределят по медикам
Общество, 16.04.2020
Защитные средства отправили крупные компании
В отрасли ЖКХ Бурятии на сегодня работают более 4,5 тысяч человек
В отрасли ЖКХ Бурятии на сегодня работают более 4,5 тысяч человек
Общество, 16.04.2020
Проводится ежедневный мониторинг: сколько человек работают на предприятиях, сколько из них на удалённой работе, наличие инфицированных людей и т.д.
В соцсетях запустили челлендж в память о директоре Бурятского лицея
В соцсетях запустили челлендж в память о директоре Бурятского лицея
Общество, 16.04.2020
Выпускники Бурятского лицея-интерната вспоминают яркие истории о Жалсане Санжиеве
Улан-удэнец избил и ограбил 79-летнего мужчину
Улан-удэнец избил и ограбил 79-летнего мужчину
Общество, 16.04.2020
Злоумышленника задержали во время распития алкоголя на улице
Звёзды бурятской эстрады устроят онлайн-концерт в Instagram
Звёзды бурятской эстрады устроят онлайн-концерт в Instagram
Общество, 16.04.2020
Концерт будет посвящён теме весны и любви
В Бурятии уже 103 случая заражения коронавирусом
В Бурятии уже 103 случая заражения коронавирусом
Общество, 16.04.2020
Больных коронавирусом в Бурятии вновь прибавилось
В Бурятии составили сотни протоколов за нарушение изоляции
В Бурятии составили сотни протоколов за нарушение изоляции
Общество, 16.04.2020
На улицах работают мобильные группы и патрули полиции
Сегодня улан-удэнцам некоторые маршрутки придётся ждать по часу
Сегодня улан-удэнцам некоторые маршрутки придётся ждать по часу
Общество, 16.04.2020
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 16 апреля
Контактировавший с больным коронавирусом маршрутчик развозил улан-удэнцев
Контактировавший с больным коронавирусом маршрутчик развозил улан-удэнцев
Общество, 16.04.2020
Мужчина вышел на линию в последний день самоизоляции
В Улан-Удэ появились «Тележки добра»
В Улан-Удэ появились «Тележки добра»
Общество, 16.04.2020
Предпринимателей приглашают к участию в акции
В Улан-Удэ немного потеплеет
В Улан-Удэ немного потеплеет
Общество, 16.04.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 апреля по республике преимущественно без осадков
Автопарк Усть-Баргузинского лесхоза пополнился новой техникой
Автопарк Усть-Баргузинского лесхоза пополнился новой техникой
Общество, 15.04.2020
Также ожидается поступление низкорамного трала

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^