Осуждённые получают информацию по кабельному телевидению и радио
В рамках профилактических мероприятий по исключению заболеваемости и распространения инфекционных заболеваний, в исправительных учреждениях и следственном изоляторе Бурятии организовано информирование осуждённых о правилах поведения во время эпидемии.
По кабельному телевидению и радио осуждённым рассказывают возможных источниках заражения, выраженных и скрытых симптомах, способах лечения, профилактике заболеваний, и о способах укрепления иммунитета. В учреждениях среди осуждённых проводятся конкурсы стенгазет, направленные на разъяснение правил соблюдения личной гигиены.
Проведён первый этап конкурса на лучший видеоролик «Я веду здоровый образ жизни и не болею». Фотографии конкурсных работ и видеоролики транслируются по сети кабельного телевидения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily» 13 апреля, в Бурятии пять сотрудников УФСИН заболели коронавирусом. Супруг одной из сотрудниц завёз вирус из Москвы.
Позже стало известно, что заболевшие не заразили осуждённых, поскольку не контактировали с ними.
В Бурятии осуждённым рассказывают о профилактике инфекционных заболеваний
Общество, Фото:
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