 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Апреля

15 Апреля

Популярное

В Бурятии осуждённым рассказывают о профилактике инфекционных заболеваний

В Бурятии осуждённым рассказывают о профилактике инфекционных заболеваний
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Осуждённые получают информацию по кабельному телевидению и радио

В рамках профилактических мероприятий по исключению заболеваемости и распространения инфекционных заболеваний, в исправительных учреждениях и следственном изоляторе Бурятии организовано информирование осуждённых о правилах поведения во время эпидемии.

По кабельному телевидению и радио осуждённым рассказывают возможных источниках заражения, выраженных и скрытых симптомах, способах лечения, профилактике заболеваний, и о способах укрепления иммунитета. В учреждениях среди осуждённых проводятся конкурсы стенгазет, направленные на разъяснение правил соблюдения личной гигиены.

Проведён первый этап конкурса на лучший видеоролик «Я веду здоровый образ жизни и не болею». Фотографии конкурсных работ и видеоролики транслируются по сети кабельного телевидения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily» 13 апреля, в Бурятии пять сотрудников УФСИН заболели коронавирусом. Супруг одной из сотрудниц завёз вирус из Москвы.

Позже стало известно, что заболевшие не заразили осуждённых, поскольку не контактировали с ними.
УФСИН коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области и Забайкалье увеличилось число больных коронавирусом
В Иркутской области и Забайкалье увеличилось число больных коронавирусом
Общество, 16.04.2020
Бурятия является антилидером среди соседних регионов
В Бурятии потушили 3 лесных пожара
В Бурятии потушили 3 лесных пожара
Общество, 16.04.2020
Сейчас продолжается работа по дотушиванию одного лесного пожара
В Забайкалье 30 тысяч бахил и 40 тысяч перчаток распределят по медикам
В Забайкалье 30 тысяч бахил и 40 тысяч перчаток распределят по медикам
Общество, 16.04.2020
Защитные средства отправили крупные компании
В отрасли ЖКХ Бурятии на сегодня работают более 4,5 тысяч человек
В отрасли ЖКХ Бурятии на сегодня работают более 4,5 тысяч человек
Общество, 16.04.2020
Проводится ежедневный мониторинг: сколько человек работают на предприятиях, сколько из них на удалённой работе, наличие инфицированных людей и т.д.
В соцсетях запустили челлендж в память о директоре Бурятского лицея
В соцсетях запустили челлендж в память о директоре Бурятского лицея
Общество, 16.04.2020
Выпускники Бурятского лицея-интерната вспоминают яркие истории о Жалсане Санжиеве
Улан-удэнец избил и ограбил 79-летнего мужчину
Улан-удэнец избил и ограбил 79-летнего мужчину
Общество, 16.04.2020
Злоумышленника задержали во время распития алкоголя на улице
Звёзды бурятской эстрады устроят онлайн-концерт в Instagram
Звёзды бурятской эстрады устроят онлайн-концерт в Instagram
Общество, 16.04.2020
Концерт будет посвящён теме весны и любви
В Бурятии уже 103 случая заражения коронавирусом
В Бурятии уже 103 случая заражения коронавирусом
Общество, 16.04.2020
Больных коронавирусом в Бурятии вновь прибавилось
В Бурятии составили сотни протоколов за нарушение изоляции
В Бурятии составили сотни протоколов за нарушение изоляции
Общество, 16.04.2020
На улицах работают мобильные группы и патрули полиции
Сегодня улан-удэнцам некоторые маршрутки придётся ждать по часу
Сегодня улан-удэнцам некоторые маршрутки придётся ждать по часу
Общество, 16.04.2020
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 16 апреля
Контактировавший с больным коронавирусом маршрутчик развозил улан-удэнцев
Контактировавший с больным коронавирусом маршрутчик развозил улан-удэнцев
Общество, 16.04.2020
Мужчина вышел на линию в последний день самоизоляции
В Улан-Удэ появились «Тележки добра»
В Улан-Удэ появились «Тележки добра»
Общество, 16.04.2020
Предпринимателей приглашают к участию в акции
В Улан-Удэ немного потеплеет
В Улан-Удэ немного потеплеет
Общество, 16.04.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 апреля по республике преимущественно без осадков
Автопарк Усть-Баргузинского лесхоза пополнился новой техникой
Автопарк Усть-Баргузинского лесхоза пополнился новой техникой
Общество, 15.04.2020
Также ожидается поступление низкорамного трала

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^