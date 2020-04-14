Заболевшие коронавирусом сотрудники с осуждёнными не контактировали
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о пяти заразившихся коронавирусом сотрудниках УФСИН по Бурятии. Источник заражения стал супруг одной из них, прибывший из Москвы.
Несмотря на этот факт, среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых коронавируса нет. Всё потому, что заболевшие с ними не контактировали, сообщила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.
- Управление Роспотребнадзора по РБ сообщило, что среди сотрудников УФСИН России по Бурятии зарегистрировано 5 случаев лабораторно подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией и 1 случай с положительным результатом. Разговаривала с руководством ФСИН России по Бурятии - заместителем начальника. Он сообщил на 13 апреля среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, находящихся в учреждениях УИС региона, не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Заболевшие сотрудники не имели контакта со спецконтингентом, - написала Жамбалова в Facebook.
Сотрудники УФСИН, контактировавшие с заболевшими, обследованы и находятся на самоизоляции.
Накануне было принято решение о максимальном ограничении передвижения подозреваемых и подследственных в СИЗО-1.
По данным на 13 апреля, в Бурятии 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Сотрудники УФСИН с COVID-19 в Бурятии не заразили осуждённых
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