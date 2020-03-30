Встречать пассажиров в аэропорту больше нельзя
В улан-удэнском аэропорту «Байкал» временно ограничили доступ в зал прилёта внутренних авиалиний аэровокзального комплекса.
- Таково решение республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции от 30 марта, - сообщили в аэропорту «Байкал».
В аэропорту просят воздержаться от личной встречи прибывающих пассажиров, по возможности ожидать прибывающих пассажиров в автомобиле.
Как сообщал «Байкал-Daily», с недавнего времени в аэропорту Улан-Удэ сотрудники Роспотребнадзора начали проверять пассажиров московских рейсов.
В аэропорту Улан-Удэ из-за коронавируса закрыли зал прилёта
Общество, Фото:
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