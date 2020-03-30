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В Улан-Удэ Роспотребнадзор проверяет пассажиров из Москвы

В Улан-Удэ Роспотребнадзор проверяет пассажиров из Москвы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Одного пассажира с признаками ОРВИ прямо из аэропорта отправили в медучреждение

Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что больных коронавирусом в республике лечат согласно методическим рекомендациям минздрава России.

Она добавила, что больных лечат, руководствуясь международным опытом, который разработан на основе предложений врачей из КНР и других стран.

Заместитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина сообщила, что те, кто переболеет коронавирусной инфекцией, должны будут еще дважды сдать анализы, и только после получения отрицательных результатов их смогут выписать. Она отметила, что в Бурятии нет случаев заражения медицинских работников, но тем не менее, наблюдение за ними, как и за пациентами, ведётся постоянно.

Министр здравоохранения рассказала, что плановые госпитализации и обследования в медицинских учреждениях прекращены не неделю. Однако онкобольные и пациенты с жизнеугрожающим состоянием лечатся в том же «режиме».

Елена Кузьмина рассказала, что объём ограничительных мероприятий определяется эпидемиологической ситуацией, так что пока нельзя сказать, продлится ли в Бурятии карантин. Она отметила, что этот вопрос будет рассматриваться, если к концу недели появятся другие очаги заболевания.

- Уже неделю управлением проводится санитарно-карантинный контроль рейсов, выезжающих из Москвы. Такой вид контроля распространялся только на зарубежные рейсы, но с учётом этой ситуации мы приняли решение проводить такой же контроль рейсов из Москвы, - рассказала замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Она рассказала, что одного больного с признаками ОРВИ прямо с аэропорта отправили в медучреждение. Если раньше выявляли приезжающих в течение последних 14 дней из-за рубежа, то сегодня стоит задача выявлять и тех, кто прибыл из Москвы, так как столица также является очагом заболевания.

Елена Кузьмина также сообщила, что подтверждать положительные или сомнительные результаты исследований в будущем можно будет в научно-исследовательском институте в Иркутске – тогда результаты будут приходить гораздо быстрее.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на 30 марта зарегистрировано уже 13 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. Четверо заболевших находятся в отделении реанимации – среди них и улан-удэнец Вадим Бредний.

На сегодня круг контактных лиц составляет 455 человек, все лабораторно обследованы. У пяти граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции. Анализы направлены в референс-центр «Вектор» в Новосибирск.
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