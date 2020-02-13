Иркутск примет первенство области по биатлону

Соревнования пройдут 24 февраля
24 февраля в Иркутске пройдёт первенство области по биатлону (индивидуальная гонка). Соревнования состоятся на лыжной базе «Динамо». Планируется участие около 100 спортсменов.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных коллективов и организаций Иркутской области в возрастных группах: юниоры –18-19 лет (не ниже 1-го юношеского разряда); юноши –16-17 лет (не ниже 2-го юношеского разряда); юноши –14-15 лет (не ниже 3-го юношеского разряда); юноши – 12-13 лет (не ниже 3-го юношеского разряда); юниорки – 18-19 лет (не ниже 1-го юношеского разряда); девушки –16-17 лет (не ниже 2-го юношеского разряда); девушки -14-15 лет (не ниже 3-го юношеского разряда); девушки - 12-13 лет (не ниже 3-го юношеского разряда).
Победители и призёры соревнования награждаются медалями и грамотами. Об этом сообщает федерация лыжных гонок Иркутской области.
Программа соревнований
10:00-10:25 – Совещание судейской коллегии и представителей команд
10:30 – Парад открытия соревнований
11:00 – Начало соревнований:
- Юноши и девушки 2001-2002 гг.р.: девушки - индивидуальная гонка на 10 км (5х2 км) со стрельбой на 4 огневых рубежах: лёжа, стоя, лёжа, стоя на юноши - индивидуальная гонка на 15 км (5х3км) со стрельбой на огневых рубежах: лёжа, стоя, лёжа, стоя;
- Юноши и девушки 2003-2004 гг.р.: девушки - индивидуальная гонка на 7.5 км (5х1.5 км) со стрельбой на 4 огневых рубежах: лёжа, стоя, лёжа, стоя; юноши - индивидуальная гонка на 10 км (5х2км) со стрельбой на 4 огневых рубежах: лёжа, стоя, лёжа, стоя;
- Юноши и девушки 2005-2006 гг.р.: девушки - индивидуальная гонка на 5 км (5х1 км) со стрельбой на 4 огневых рубежах: лёжа, стоя, лёжа, стоя; юноши - индивидуальная гонка на 6 км (2км+4х1км) со стрельбой на 4 огневых рубежах: лёжа, стоя, лёжа, стоя;
- Юноши и девушки 2007 г.р. и младше: девушки - индивидуальная гонка на 4 км (4х1 км) со стрельбой на 3 огневых рубежах: лёжа, лёжа, лёжа; юноши - индивидуальная гонка на 5 км (2км+3х1км) со стрельбой на 3 огневых рубежах: лёжа, лёжа, лёжа.
Возрастное ограничение 0+
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