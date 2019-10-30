В Улан-Удэ почтили память жертв политических репрессий

«Отчим стал жертвой просто за то, что был грамотным…» «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с митинга памяти жертв политических репрессий



30 октября в России вспоминают жертв политических репрессий. По всей стране люди возлагают цветы к памятникам репрессированных и зачитывают их имена. В Улан-Удэ люди собрались возле памятника на улице Коммунистическая. С 10 утра здесь зачитывали имена жертв страшных событий 30-х годов, их возраст и профессию.



Почтить память пришли студенты, волонтёры, депутаты, члены правительства, дети и внуки репрессированных.



У Тамары Измайловой отчима отправили на принудительные работы в 30-е годы. Официально он считался «кулаком».



- Отчим и не «кулак» был вовсе, но всё равно репрессирован. Их прогрессивными считали, они грамотные были, за это и отправили их. Все, кто здесь находится, в каждой семье были репрессированные, - рассказала она «Байкал-Daily».



Проводить такие митинги, считает Тамара Измайлова, необходимо, чтобы помнить о тех страшных временах и избежать их повторения.



На митинге присутствовал и заместитель руководителя администрации главы Бурятии по развитию гражданского общества Михаил Харитонов. Среди его родственников также были политзаключённые.



- Мы должны знать и понимать, что тогда происходило. Такое не должно повториться. Количество репрессированных точно сказать сегодня нельзя, потому что там были не только политически репрессированные, но и административно. Книга памяти, которая создана при поддержке правительства Бурятии, на сегодняшний момент включает свыше 15 тысяч человек. В целом же говорят о 20 тысячах, но, возможно, эта цифра ещё больше, - отметил Михаил Харитонов.



После минуты молчания участники митинга возложили венки и гвоздики у памятника жертв политических репрессий.





