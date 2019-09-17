В программе праздника – концерт, игры, весёлые аниматоры и призы
21 сентября в Улан-Удэ в ТРЦ «Пионер» с 13:00 до 17:00 состоится фестиваль детства «Палитра». Мероприятие пройдёт уже в третий раз.
«Палитра» – незабываемый праздник для всей семьи с подвижными играми, интересными и полезными мастер-классами, с увлекательным розыгрышами и призами, с концертной программой и весёлыми аниматорами. Вход на фестиваль будет свободный.
В этот день торговый центр «Пионер» будет разделён на множество полезных и развлекательных площадок. Для гостей мероприятия будут подготовлены творческие мастерские, подвижные игры, фотосессии и аквагрим.
На протяжении всего дня будет организована интерактивная зона «АртБезумие», где каждый ребёнок сможет попробовать себя в самых необычных техниках рисования и научиться основам художественного мастерства.
Также организаторы позаботились и о родителях – на площадке фестиваля детства гостей ждёт целая палитра образовательных, развлекательных и прочих услуг. У родителей будет возможность в одном месте собрать массу полезных контактов и записать детей в развивающие и образовательные центры, побеседовать с детским психологом, логопедом и пообщаться с другими специалистами в сфере детских услуг и развлечений. Об этом сообщает городское управление по информационной политике.
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Улан-удэнцев приглашают на фестиваль детства
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