Это связано с проведением фестиваля традиционных игр народов Бурятии
14 сентября в Этнографическом музее народов Забайкалья на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ состоится Республиканский фестиваль традиционных игр народов Бурятии.
В связи с этим, с 10:00 до 20:00 будет усилена работа маршрута № 37. Об этом сообщает комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.
Сегодня в Улан-Удэ усилят работу маршрута №37
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