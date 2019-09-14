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Сегодня в Улан-Удэ усилят работу маршрута №37

Сегодня в Улан-Удэ усилят работу маршрута №37
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это связано с проведением фестиваля традиционных игр народов Бурятии

14 сентября в Этнографическом музее народов Забайкалья на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ состоится Республиканский фестиваль традиционных игр народов Бурятии.

В связи с этим, с 10:00 до 20:00 будет усилена работа маршрута № 37. Об этом сообщает комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству. 
маршрутки
 
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