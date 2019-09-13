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В Улан-Удэ почтили память погибшего милиционера

В Улан-Удэ почтили память погибшего милиционера
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Алексей Башлеев погиб в возрасте 25 лет

Сегодня, 13 сентября, в батальоне вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии прошёл День памяти старшего сержанта милиции Алексея Мэлсовича Башлеева, погибшего при исполнении служебного долга. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

Алексей Башлеев родился 23 октября 1974 года в селе Малая Курба Хоринского района Бурятии. На службу в органы внутренних дел поступил в 1994 году. За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся руководством МВД по Республике Бурятия.

13 сентября 2000 года старший сержант милиции Алексей Башлеев выехал для охраны груза при его транспортировке из Улан-Удэ в посёлок Челутай Заиграевского района.

В 10 часов 20 минут представители предприятия и Алексей Башлеев прибыли на место – в приёмный пункт по заготовке леса. Когда они находились на территории пункта, неизвестными лицами было совершено вооружённое нападение на охраняемый автомобиль. В ходе нападения старший сержант милиции Башлеев получил 2 огнестрельных ранения в голову.

Алексея Башлеева доставили в Ново-Брянскую участковую больницу, однако полученные ранения оказались смертельными. Старший сержант Башлеев умер в больнице, не приходя в сознание.
милиция
 
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