В Улан-Удэ неизвестный пожёг нежилой дом

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

В огне выгорела веранда



Днём 5 августа загорелся нежилой дом на Гайдара в Улан-Удэ. Когда на место пожара приехали огнеборцы первого подразделения горела веранда дома. В результате пожара веранда выгорела изнутри на площади 13 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Причиной пожара стал поджог.



– В ходе осмотра места происшествия и опроса очевидцев предварительно установлено, что неизвестными лицами был совершён поджог. На данный момент по факту пожара производится доследственная проверка, материалы будут переданы в правоохранительные органы. Виновное лицо и ущерб устанавливаются, – сообщил начальник отдела дознания и административной практики УНДПР ГУ МЧС России по Бурятия Евгений Попов.