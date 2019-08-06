В огне выгорела веранда
Днём 5 августа загорелся нежилой дом на Гайдара в Улан-Удэ. Когда на место пожара приехали огнеборцы первого подразделения горела веранда дома. В результате пожара веранда выгорела изнутри на площади 13 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Причиной пожара стал поджог.
– В ходе осмотра места происшествия и опроса очевидцев предварительно установлено, что неизвестными лицами был совершён поджог. На данный момент по факту пожара производится доследственная проверка, материалы будут переданы в правоохранительные органы. Виновное лицо и ущерб устанавливаются, – сообщил начальник отдела дознания и административной практики УНДПР ГУ МЧС России по Бурятия Евгений Попов.
В Улан-Удэ неизвестный пожёг нежилой дом
Общество, Фото:
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