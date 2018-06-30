В Улан-Удэ днём до +34
В последний день июня в Бурятии сохранится сильная жара.
По данным Бурятского Гидрометцентра, местами по юго-западу и северу пройдут короткие грозовые дожди. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём +27,+32, по южным и центральным районам +32,+36, по Прибайкалью и северо-востоку +22,+27.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Днём +32,+34 тепла.
В Бурятии сегодня сильная жара
Общество, Фото:
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