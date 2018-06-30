В Бурятии сегодня сильная жара

В Улан-Удэ днём до +34



В последний день июня в Бурятии сохранится сильная жара.



По данным Бурятского Гидрометцентра, местами по юго-западу и северу пройдут короткие грозовые дожди. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём +27,+32, по южным и центральным районам +32,+36, по Прибайкалью и северо-востоку +22,+27.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Днём +32,+34 тепла.



