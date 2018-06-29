Площадку возвели по улице Тулаева
В рамках исполнения наказов избирателей введена в эксплуатацию детская площадка по улице Тулаева, 130, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Здесь установлены качели, горки и другие объекты.
Детская площадка открылась в Улан-Удэ
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