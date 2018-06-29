Детская площадка открылась в Улан-Удэ

Площадку возвели по улице Тулаева



В рамках исполнения наказов избирателей введена в эксплуатацию детская площадка по улице Тулаева, 130, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



Здесь установлены качели, горки и другие объекты.

