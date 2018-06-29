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В детсадах Бурятии устарели детские площади

Общество, 
Активисты ОНФ провели рейды по дошкольным учреждениям

В Бурятии активисты ОНФ проводят мониторинг дошкольных образовательных учреждений. Недавно были проверены пять детсадов в Кабанском районе, сообщили в ОНФ.

По общему благоустройству территории все учреждения имеют ограждения по периметру, однако в двух случаях оно было в ненадлежащем состоянии – ржавое и частично деформированное.

Вопросы безопасности и беспрепятственного входа на территорию учреждения также были зафиксированы. Кроме этого, во всех пяти учреждениях отсутствовал домофон, а в одном из них отсутствовало запирающее устройство.

В двух случаях территория была не благоустроена, имелись ямы и трещины в асфальтовом покрытии. Однако наличие мусора, опасных посторонних предметов, в том числе старой мебели или строительного мусора, обнаружено не было.

Во всех учреждениях имелись детские площадки, однако они все морально и физически устарели. В четырёх случаях были определённые замечания к теневому навесу у каждой игровой площадки.

Почти все здания учреждений находятся в ненормативном состоянии, в них требуется проведение капитального ремонта. В четырёх учреждениях требуется замена старых деревянных окон на новые, в одном – ремонт крыши.

В этом же учреждении некомфортные условия пребывания внутри здания в связи с просадкой полов, которые в результате этого дали довольно большой уклон.

Во всех учреждениях мебель старая и требует хотя бы частичной замены, нет условий для просушивания детской одежды и обуви, в одном не хватает кроватей и дети вынуждены спать на раскладушках. В трёх из пяти учреждений выявлено отсутствие индивидуальных шкафчиков для одежды ребенка.

По требованиям обеспечения безопасности дорожного движения возле образовательных учреждений: в четырёх случаях отсутствовали необходимые дорожные знаки «Осторожно дети», необходимый пешеходный переход, а также тротуар для пешеходов, отделенный от проезжей части.

Во всех случаях отсутствовали искусственные неровности для ограничения скорости движения перед переходом. Тем не менее относительно вопросов расстояния до пунктов продажи алкогольной продукции – приятно отметить, такие случаи не были выявлены.

- Замечания, выявленные в ходе рейда, связаны с высокой степенью износа зданий, мебели, сооружений на участках, асфальта, что требует дополнительных ресурсов. Вместе с тем коллективам детских садов удаётся сделать пребывание детей интересным, насыщенным, ярким, - сообщает сопредседатель регионального штаба ОНФ Виктория Колмакова.

Будут подготовлены обращения в министерство образования республики и в администрации муниципальных образований с просьбой устранить выявленные недостатки.  
детские сады ОНФ
 
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