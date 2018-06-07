Улан-удэнский хореографический колледж ищет новых звёзд



Ученики и студенты колледжа регулярно побеждают на профессиональных международных конкурсах и на общеобразовательных городских и республиканских олимпиадах, сообщает министерство культуры республики.



Второй тур отбора поступающих в колледж состоится уже 11-14 июня.



Выпускники колледжа хореографии формируют кадровый состав БГАТОиБ, театра «Байкал». Сюда поступают дети, закончившие 4 класс, в возрасте 9-11 лет. Срок обучения составляет 8 лет. Иногородние студенты проживают в общежитии интерната, под круглосуточным наблюдением педагогов-воспитателей.