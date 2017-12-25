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В Якутии наградили представителей бурятской автономии

Общество,  25.12.2017 19:02
Большим концертом в центре культуры и духовности им. А.С.Пушкина и выставкой в его фойе – в Нерюнгринском районе завершился Год национального единства, посвященный 20-летию Нерюнгринского отделения Ассамблеи народов Якутии

Неофициальным девизом Года единства всех народов Нерюнгри стали слова из песни - «Пока мы едины, мы непобедимы». Заключительный концерт носил похожее название – «Мы – единое целое».

Юбилейным знаком «В ознаменование 385-летия вхождения Якутии в состав Российского государства» награждена председатель общественной организации «Бурятская местная национально-культурная автономия в городе Нерюнгри» Вера Гармаева.

Почётные грамоты получили представители Бурятской автономии Аюна Шагдурова и Тереза Иванова.

Кульминацией и одним из самых ярких номеров концерта, стало выступление бурятской общины и национального фольклорного ансамбля «Алтан булаг». На сцену выходили более 30 человек от мала до велика в национальных костюмах. Они показали музыкальный мини-спектакль на исторические темы с танцем «Ёхор» и другими культурными символами Бурятии.

В завершение праздника в честь 20-летия Ассамблеи, всем его участникам, и в первую очередь детям, преподнесли эксклюзивный торт дружбы народов, который состоял из сладостей всех национальных диаспор Нерюнгринского района, сообщает ИА SakhaNews.
национальные традиции
 
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