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В Бурятии 19 км Баргузинского тракта заасфальтировали за 1,7 млрд

В Бурятии 19 км Баргузинского тракта заасфальтировали за 1,7 млрд
Экономика,  Фото:минтранс Бурятии
Теперь дорога от Улан-Удэ до Усть-Баргузина полностью заасфальтирована

30 ноября в Баргузинском районе Бурятии открыли после реконструкции 19-километровый участок региональной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян. На реконструкцию участка из федерального и республиканского районов было выделено 1,726 миллиарда рублей, сообщили в минтрансе Бурятии.

Для экологической безопасности подрядная организация установила сооружения для фильтрации поверхностных вод с проезжей части.

Дорога проходит через село Максимиха Баргузинского района. Для удобства жителей установлена линия электроосвещения, автобусные остановки, устроены тротуары. Установлено металлическое барьерное ограждение, новые дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Реконструкция автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян продолжается на следующем участке в 20,5 км. Работы были начаты в конце 2018 года, сдача объекта планируется в октябре 2020 года.

Общая стоимость контракта – 2,2 млрд рублей, подрядная организация – АО «Труд».

С 2002 по 2018 годы принято после реконструкции 221,2 км (участки км 13-км 230 и км 251-км 271). Также построен мост через реку Баргузин.

дорожный ремонт правительство республики
 
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