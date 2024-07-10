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На севере Бурятии устроят массовое крещение в Байкале

На севере Бурятии устроят массовое крещение в Байкале
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Верующих ждут на него с паспортами и пожертвованиями

В последнее воскресенье месяца, 28 июля, в селе Байкальское в Северо-Байкальском районе устроят массовое крещение. Его анонсировали накануне в местной группе «Северобайкалье-инфо.24/7».

Мероприятие приурочили к празднованию 1036-летия со дня крещения Руси. Оно, как известно, состоялось в 988 году. А 28 июля считается днём памяти князя Владимира Святого, которого как крестителя Руси причислили к лику святых. При жизни он был обладателем прозвища Красное солнышко за заботу о народе.

Начнётся всё ровно в полдень. Всем желающим предлагают окунуться прямо в воды Байкала. С собой нужно взять документы – свидетельство о рождении или паспорт. На мероприятии будут принимать пожертвования. Записаться на него нужно заранее по телефону +79085948043. 

Возрастное ограничение – 0+
Крещение православие Байкал

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