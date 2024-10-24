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В Улан-Удэ пройдут межрегиональные соревнования по аэробике

В Улан-Удэ пройдут межрегиональные соревнования по аэробике
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участие примут представители 8 регионов

С 31 октября по 4 ноября в столице Бурятии пройдут межрегиональные соревнования по спортивной аэробике «Сердце Байкала». В турнире примут участие около 250 спортсменов из Забайкальского края, Приморского края, Алтайского края, Иркутской области, Свердловской области, Омской области, Новосибирской области и хозяева соревнований.

Местом проведения турнира станет физкультурно-спортивный комплекс. Вход на соревнования будет свободным, сообщает центр спортивной подготовки РБ.

Программа соревнований

31 октября
8:00-20:00 - Мандатная комиссия

1 ноября
9:00-12:00 - Опробование площадки (6-8, 9-11 лет)
12:00-15:30 - Квалификация (6-8, 9-11 лет)
16:00 - Открытие соревнований
16:30-19:00 - Квалификация (6-8, 9-11 лет)
19:00-21:00 - Опробование площадки (12-14, 15-17, 18+ лет)
19:00-20:00 - Собрание представителей команд и судей

2 ноября
10:00-15:00 - Финальные соревнования (6-8, 9-11 лет)
15:00-16:00 - Награждение (6-8, 9-11 лет)
16:00-19:00 - Квалификация (12-14, 15-17, 18+ лет)

3 ноября
10:00-15:00 - Финальные соревнования (12-14, 15-17, 18+ лет)
15:00-16:00 - Награждение (12-14, 15-17, 18+ лет)
17:00-20:00 - Мастер-класс

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия спортивная аэробика спорт

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