В Улан-Удэ пройдут межрегиональные соревнования по аэробике

С 31 октября по 4 ноября в столице Бурятии пройдут межрегиональные соревнования по спортивной аэробике «Сердце Байкала». В турнире примут участие около 250 спортсменов из Забайкальского края, Приморского края, Алтайского края, Иркутской области, Свердловской области, Омской области, Новосибирской области и хозяева соревнований.Местом проведения турнира станет физкультурно-спортивный комплекс. Вход на соревнования будет свободным, сообщает центр спортивной подготовки РБ.8:00-20:00 - Мандатная комиссия9:00-12:00 - Опробование площадки (6-8, 9-11 лет)12:00-15:30 - Квалификация (6-8, 9-11 лет)16:00 - Открытие соревнований16:30-19:00 - Квалификация (6-8, 9-11 лет)19:00-21:00 - Опробование площадки (12-14, 15-17, 18+ лет)19:00-20:00 - Собрание представителей команд и судей10:00-15:00 - Финальные соревнования (6-8, 9-11 лет)15:00-16:00 - Награждение (6-8, 9-11 лет)16:00-19:00 - Квалификация (12-14, 15-17, 18+ лет)10:00-15:00 - Финальные соревнования (12-14, 15-17, 18+ лет)15:00-16:00 - Награждение (12-14, 15-17, 18+ лет)17:00-20:00 - Мастер-класс