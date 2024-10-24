Местами в Бурятии ожидается ветер до 17 м/с

Максимальная температура воздуха составит 8 градусов тепла
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 октября по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Днём температура воздуха составит 3-8 градусов тепла, местами столбики термометров опустятся до отметки -1, -6 градусов. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 15 -17 м/с.
В Улан-Удэ без существенных осадков, днём 5-7 градусов выше ноля. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
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