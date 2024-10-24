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В Бурятии стартуют первенства республики по быстрым шахматам

В Бурятии стартуют первенства республики по быстрым шахматам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования проведут в Улан-Удэ

25 октября в Бурятии стартуют первенства республики по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет. Местами проведения соревнований в Улан-Удэ станут: городской шахматный клуб (первенство среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет) и шахматный клуб «Огонёк» (первенство среди юношей и девушек).

Программа турниров

Среди мальчиков и девочек до 11 лет

25 октября
9:00-9:55 - Регистрация, медицинский допуск
10:00 - Открытие турнира и начало первого тура (1-4 туры)

26 октября
9:15 – Начало 5-9 туров
15:00 - Закрытие и награждение

Среди мальчиков и девочек до 13 лет

25 октября
14:00-14:55 - Регистрация, медицинский допуск
15:00 - Открытие турнира и начало первого тура (1-4 туры)

26 октября
15:10 – Начало 5-9 туров
20:30 - Закрытие и награждение

Среди юношей и девушек до 15, 17, 19 лет

25 октября
9:00-9:55 - Регистрация, медицинский допуск. Конкретизация регламента на 25 и 26 числа.
10:00 - Открытие турнира и начало первого тура

26 октября
9:30 – Начало игр

Первые три призёра в каждой возрастной группе награждаются денежными призами, медалями и дипломами, сообщает федерация шахмат Бурятии.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия шахматы первенство Бурятии спорт

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