25 октября в Бурятии стартуют первенства республики по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет. Местами проведения соревнований в Улан-Удэ станут: городской шахматный клуб (первенство среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет) и шахматный клуб «Огонёк» (первенство среди юношей и девушек).
Программа турниров
Среди мальчиков и девочек до 11 лет
25 октября
9:00-9:55 - Регистрация, медицинский допуск
10:00 - Открытие турнира и начало первого тура (1-4 туры)
26 октября
9:15 – Начало 5-9 туров
15:00 - Закрытие и награждение
Среди мальчиков и девочек до 13 лет
25 октября
14:00-14:55 - Регистрация, медицинский допуск
15:00 - Открытие турнира и начало первого тура (1-4 туры)
26 октября
15:10 – Начало 5-9 туров
20:30 - Закрытие и награждение
Среди юношей и девушек до 15, 17, 19 лет
25 октября
9:00-9:55 - Регистрация, медицинский допуск. Конкретизация регламента на 25 и 26 числа.
10:00 - Открытие турнира и начало первого тура
26 октября
9:30 – Начало игр
Первые три призёра в каждой возрастной группе награждаются денежными призами, медалями и дипломами, сообщает федерация шахмат Бурятии.
Возрастное ограничение: 0+.