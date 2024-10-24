25 октября в Бурятии стартуют первенства республики по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет. Местами проведения соревнований в Улан-Удэ станут: городской шахматный клуб (первенство среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет) и шахматный клуб «Огонёк» (первенство среди юношей и девушек).9:00-9:55 - Регистрация, медицинский допуск10:00 - Открытие турнира и начало первого тура (1-4 туры)9:15 – Начало 5-9 туров15:00 - Закрытие и награждение14:00-14:55 - Регистрация, медицинский допуск15:00 - Открытие турнира и начало первого тура (1-4 туры)15:10 – Начало 5-9 туров20:30 - Закрытие и награждение9:00-9:55 - Регистрация, медицинский допуск. Конкретизация регламента на 25 и 26 числа.10:00 - Открытие турнира и начало первого тура9:30 – Начало игрПервые три призёра в каждой возрастной группе награждаются денежными призами, медалями и дипломами, сообщает федерация шахмат Бурятии.