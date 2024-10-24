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В Улан-Удэ напишут этнографический диктант

В Улан-Удэ напишут этнографический диктант
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Площадкой акции станет национальная библиотека

2 ноября в Улан-Удэ площадкой для проведения всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» станет национальная библиотека РБ. Мероприятие проводят в канун Дня народного единства.

Диктант напишут по всей стране и за её пределами уже в девятый раз. Жители России и зарубежных стран, владеющие русским, английским или испанским языками смогут оценить свои знания истории, культуры и традиций народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Акцию проведут в офлайн и онлайн форматах. Диктант в офлайн формате пройдёт 2 ноября в 15:00 в конференц-зале национальной библиотеки на первом этаже. Онлайн-участники смогут ответить на вопросы с 1 по 8 ноября на официальном сайте.

Задания диктанта состоят из 20 общефедеральных вопросов для участников до 16 лет и 30 вопросов — для участников от 16 лет, включающих в себя 20 вопросов общефедеральной части и 10 уникальных для каждого субъекта России, а для заграничных площадок — о местах, связанных с нашей страной за её пределами. Общая сумма баллов за диктант — 100, максимальное время выполнения заданий — 45 минут.

Сертификат участника онлайн формата с указанием результатов будет доступен сразу после прохождения диктанта в электронном виде. Сертификат участника офлайн формата выдаётся по усмотрению организатора площадки. Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте диктанта до 13 ноября, сообщили в нацбиблиотеке.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия акция этнография диктант

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